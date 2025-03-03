Beykoz Belediye başkanı Alaattin Kösele'rin ifadesi ortaya çıktı: "İhale işi benim işim değil"

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheliye "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 27 Şıbat sabahı eş zamanlı operasyon yapılmış, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ayrıca, 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

BAŞKANA TUTUKLAMA TALEBİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Beykoz Belediyesi'ne yönelik "İhaleye Fesat Karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 şüphelinin emniyetteki yasal işlemleri tamamlandı. Gözaltı sürelerinin dolmasının ardından şüpheliler Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 18 şüpheli tutuklama talebiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.