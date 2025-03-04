Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son dakika haberleri: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheliye "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 27 Şubat sabahı eş zamanlı operasyon yapılmış, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ayrıca, 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Beykoz Belediyesi'ne yönelik "İhaleye Fesat Karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin emniyetteki yasal işlemleri tamamlandı. Gözaltı sürelerinin dolmasının ardından şüpheliler Beykoz Adliyesi'ne getirildi.