Beşiktaş'ta yaşanan kaosun perde arkası! Hasan Arat nasıl istifa kararı aldı? Samet Aybaba'nın işine neden son verildi?
Yayınlanma:
28 Kasım 2024 13:46
Beşiktaş'ta arka arkaya alınan sonuçlar kulüp içinde yönetim arasındaki soğuk savaşı gün yüzüne çıkarmış arka arkaya istifaların gelmesine neden olmuştu. Yaşanan kaosun perde arkasında neler var? Hasan Arat nasıl istifa kararı aldı? Samet Aybaba'nın işine neden son verildi? İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile Genel Sekreter Kaan Şakul arasında neler yaşandı? İşte yaşanan olaylar
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Beşiktaş'ta Hasan Arat nasıl istifa kararı aldı? İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile Genel Sekreter Kaan Şakul arasında neler yaşandı? Samet Aybaba - Brad Friedel çekişmesi nasıl savaşa dönüştü? Samsun yolunda ipler nasıl koptu?
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SABAH'ın haberine göre, Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası önceki gece başlayan operasyon, dün de yeni gelişmelerle büyüdü. Önce gece futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel görevden alınırken, sabah saatlerinde asbaşkan Onur Göçmez ve iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifasını sundu.
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Medya ve iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan ile de yollar ayrılırken yönetim acil koduyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası başkan Hasan Arat, Futbol A.Ş.'den istifa etti, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı ise sürüyor.
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İşte Beşiktaş'ı adım adım krize sürükleyen ve aylar öncesinden başlayan olayların nedenleri:
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FİKİR AYRILIKLARI SIKINTI YARATTI
1- Yönetimde iki grup arasında fikir çatışmaları bir süredir konuşuluyordu. İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile Genel Sekreter Kaan Şakul'un ayrı ayrı transferle ilgilenmesi ve takıma dahil edilen oyuncularla alakalı fikir ayrılıkları had safhaya gelmişti. Samet Aybaba, Yücel'in tarafında yer alırken Şakul ise Friedel ile birlikte hareket ediyordu.
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2- İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Asbaşkan Mete Vardar ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Friedel'ın görevinden alınmasını talep etti ve takımla Macaristan'a gitmesini istemedi. Buna karşılık Kaan Şakul'un da Samet Aybaba'yla yolların ayrılmasını söylediği ve sonucunda da her iki ismin görevine son verildiği kaydedildi.
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AYBABA WHATSAPP'TAN ÖĞRENDİ
3- Beşiktaş'ın efsane isimlerinden olan Samet Aybaba'ya, görevine son verildiği WhatsApp üzerinden atılan mesaj ile bildirildi. Aybaba'ya resmi sitedeki paylaşımdan kısa süre önce mesaj ile durum bildirilse de açıklama yapılmadı.
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4- Temmuz ayında yönetim kurulu danışmanı olarak göreve getirilen ve oyuncu alım satım dışında scouting yapılanmasında da rol alacağı açıklanan Brad Friedel, önceki gece resmi siteden yapılan paylaşımla kovulduğunu öğrendi
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5- Siyah-Beyazlı kulübün, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollarını ayırdığını açıkladığı saatte bazı yöneticiler uykudaydı. Aybaba ile yakın ilişkilere sahip yöneticiler de durumu resmi siteden öğrendiklerini ifade etti.
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KIRILMA NOKTASI VAN BRONCKHORST
6- Sorunlar geçen sezon sonuna doğru başladı. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğe, Devin Özek'in sportif direktörlüğe getirilmek istendiği dönemde buna karşı çıkan yöneticiler bulunuyordu. Bunun üzerine Başkan Hasan Arat, tercihini Giovanni van Bronckhorst'tan yana yaptı. Brad Friedel da danışmanlık görevine getirildi. İşte en önemli kırılma da bu noktada yaşandı.
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7- Friedel tesiste etkinliğini artırdı, Aybaba geri planda kaldı. İdmanları takip etmeyi bırakan Aybaba'nın, Van Bronckhorst ile ilişkisi kalmadı. Friedel ise teknik ekip ile daha da yakınlaştı.
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8- Bu sezon İmmobile, Paulista ve Rafa Silva transferleri İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Feyyaz Uçar birlikteliğiyle gerçekleşirken ardından yapılan diğer tüm transferlerde Kaan Şakul ve Brad Friedel yer aldı. Transferin el değiştirmesi hem tartışmaları hem de sorunları beraberinde getirdi. Samet Aybaba'nın olumsuz rapor verdiği Cher Ndour, Joao Mario ve Can Keleş'e Friedel'ın olumlu raporları olduğu kaydedildi.
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9- Friedel'ın istenmeyen yabancıları gönderirken kulübün beklentilerini karşılayamaması da siyah-beyazlıların eleştirdiği bir konu oldu.
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SAMSUN YOLUNDA KAYIŞ KOPTU
10- Samsunspor maçı için yola çıkılırken Friedel'ın uçağa geldiğini gören Aybaba, tepki vererek uçaktan ayrıldı ve birlikte gitmedi.
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11- Asbaşkan Onur Göçmez, kulüpten yapılan açıklama sonrası gece yarısı istifasını gönderdi. Işıl Zeybek de kendisinin haberi olmadan yayınlanan ayrılık mesajının ardından sabah ilk iş olarak istifasını sundu.
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12- Tüm yaşananlar üzerine Tüpraş Stadı'nda olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Göçmez istifadan vazgeçirilirken, Zeybek kararından dönmedi.
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FRIEDEL KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ: YÜZÜME SÖYLEYİN!
Beşiktaş'a özellikle kadroda düşünülmeyen oyuncuları göndermesi için getirilen ve yönetim kurulu danışmanlığı görevi verilen Brad Friedel da görevden alındığını önceki gece mesajla öğrendi. Ayrılan futbolculardan sadece Muleka'dan 1 milyon Euro gelir sağlanması nedeniyle camiada eleştirilen ABD'li futbol adamının dün soluğu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde aldığı ve kendisini odaya kapattığı öğrenildi. Durumun kendisine sözlü olarak yüzüne karşı bildirilmesini isteyen Friedel'ın yaşananlardan rahatsız olduğu ifade edildi. Bu arada Brad Friedel, "Şu an yaşananlar için söyleyecek çok fazla şeyim yok. Önümüzdeki günlerde herkesin sorularını yanıtlayacağım ve yanıtlarım için kanıtları da sunabileceğim. Hakkımda söylenen tüm yalanları bu şekilde düzelteceğim" açıklamasını yaptı.
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MALİ TABLO KORKUNÇ
Beşiktaş Kulübü'nü ekonomik olarak da zor günler bekliyor. Siyahbeyazlıların aldığı oyuncuların bonservis bedelleri nedeniyle sadece ocak ayında 30 milyon Euro ödemesi olduğu bildirildi. Bu yükü Futbol A.Ş.'nin başına geçen Hüseyin Yücel'in çözmeye çalışacağı kaydedildi.