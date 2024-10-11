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Benzine mazota zam var mı? Akaryakıtta son durum ne? 11 Ekim 2024 Cuma benzin, motorin, brent petrol fiyatları ne kadar?

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Benzine mazota zam var mı? Akaryakıtta son durum ne? 11 Ekim 2024 Cuma benzin, motorin, brent petrol fiyatları ne kadar?
Brent petrol fiyatlarının değişken olması güncel akaryakıt fiyatlarına yansımakta olupr bazen fiyatların artmasına bazen ise düşmesine neden oluyor. Peki bugün Benzine mazota zam var mı? Akaryakıtta son durum ne 11 Ekim 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, brent petrol fiyatları ne kadar?
Benzine mazota zam var mı? Akaryakıtta son durum ne? 11 Ekim 2024 Cuma benzin, motorin, brent petrol fiyatları ne kadar? 1 17

Brent petrol 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 09.10'da 79,23 dolardır. Motorine 77 kuruş zam yapıldı. Peki, Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?

Benzine mazota zam var mı? Akaryakıtta son durum ne? 11 Ekim 2024 Cuma benzin, motorin, brent petrol fiyatları ne kadar? 2 27

AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞTİ

İşte 11 Ekim Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatları...

İşte 11 Ekim Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatları...

Benzine mazota zam var mı? Akaryakıtta son durum ne? 11 Ekim 2024 Cuma benzin, motorin, brent petrol fiyatları ne kadar? 3 37

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 43,65 TL

Motorin litre fiyatı: 43,43 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

Benzine mazota zam var mı? Akaryakıtta son durum ne? 11 Ekim 2024 Cuma benzin, motorin, brent petrol fiyatları ne kadar? 4 47

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 43,53 TL

Motorin litre fiyatı: 43,36 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

Benzine mazota zam var mı? Akaryakıtta son durum ne? 11 Ekim 2024 Cuma benzin, motorin, brent petrol fiyatları ne kadar? 5 57

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 44.01 TL

Motorin litre fiyatı: 43,89 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

Benzine mazota zam var mı? Akaryakıtta son durum ne? 11 Ekim 2024 Cuma benzin, motorin, brent petrol fiyatları ne kadar? 6 67

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 44,45 TL

Motorin litre fiyatı: 44,41 TL

LPG litre fiyatı: 25.05 TL

Benzine mazota zam var mı? Akaryakıtta son durum ne? 11 Ekim 2024 Cuma benzin, motorin, brent petrol fiyatları ne kadar? 7 77

Brent petrol 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 09.10'da 79,23 dolardır.

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