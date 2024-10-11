Benzine mazota zam var mı? Akaryakıtta son durum ne? 11 Ekim 2024 Cuma benzin, motorin, brent petrol fiyatları ne kadar?

Brent petrol fiyatlarının değişken olması güncel akaryakıt fiyatlarına yansımakta olupr bazen fiyatların artmasına bazen ise düşmesine neden oluyor. Peki bugün Benzine mazota zam var mı? Akaryakıtta son durum ne 11 Ekim 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, brent petrol fiyatları ne kadar?

1 7 Brent petrol 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 09.10'da 79,23 dolardır. Motorine 77 kuruş zam yapıldı. Peki, Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu? 2 7 AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞTİ İşte 11 Ekim Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatları... İşte 11 Ekim Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatları... 3 7 İSTANBUL AVRUPA YAKASI Benzin fiyatı: 43,65 TL Motorin litre fiyatı: 43,43 TL LPG litre fiyatı: 25.14 TL 4 7 İSTANBUL ANADOLU YAKASI Benzin fiyatı: 43,53 TL Motorin litre fiyatı: 43,36 TL LPG litre fiyatı: 24.60 TL 5 7 ANKARA Benzin litre fiyatı: 44.01 TL Motorin litre fiyatı: 43,89 TL LPG litre fiyatı: 25.15 TL 6 7 İZMİR Benzin litre fiyatı: 44,45 TL Motorin litre fiyatı: 44,41 TL LPG litre fiyatı: 25.05 TL 7 7 Brent petrol 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 09.10'da 79,23 dolardır.



