Benzine mazota zam var mı? Akaryakıtta son durum ne? 11 Ekim 2024 Cuma benzin, motorin, brent petrol fiyatları ne kadar?
Benzine mazota zam var mı? Akaryakıtta son durum ne? 11 Ekim 2024 Cuma benzin, motorin, brent petrol fiyatları ne kadar?
Yayınlanma:
Brent petrol fiyatlarının değişken olması güncel akaryakıt fiyatlarına yansımakta olupr bazen fiyatların artmasına bazen ise düşmesine neden oluyor. Peki bugün Benzine mazota zam var mı? Akaryakıtta son durum ne 11 Ekim 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, brent petrol fiyatları ne kadar?