Yargıtaydan itiraz geldi: Yurt dışındaki boşanmalar için emsal karar

Yargıtay, Belçika'da boşanan gurbetçi çiftin boşanmasının Türkiye'de de tanınmasına ilişkin davada sunulan karekodlu belgeleri yetersiz buldu. Kararda, dijital ve karekodlu evrakların kanundaki onaylı belge şartını karşılamadığı belirtildi.

Yurt dışında boşanan gurbetçi vatandaşların Türkiye’deki hukuki süreçlerini yakından ilgilendiren kritik bir emsal karara imza atıldı. Belçika’da boşanan bir çiftin Türkiye’deki tanıma davasında mahkemeye sunulan karekodlu evraklar, kanunun aradığı onaylı belge şartını karşılamadığı gerekçesiyle reddedildi. Yerel mahkemenin verdiği ret kararı, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından da onanarak kesinleşti.

KAREKODLU BELGELER KANUNİ ŞARTI SAĞLAMADI

Belçika’da mahkeme kararıyla boşanan gurbetçi D.O. ve E.O. çiftinin ardından, E.O. boşanma kararının Türkiye’de geçerli kılınması amacıyla Eskişehir 5. Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Dava sürecinde yabancı mahkeme kararı ve kesinleşme şerhi karekodlu belgeler halinde sunuldu.

Eskişehir 5. Aile Mahkemesi, uluslararası onaylı belgenin aslının dosyaya sunulmaması ve karekodlu evrakların kanunda belirtilen onaylı belge şartını karşılamaması nedeniyle davanın reddine karar verdi. Davacı tarafın itirazı üzerine dosya önce istinaf mahkemesine, ardından Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını uygun bularak onadı.

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"YURT DIŞINDA BOŞANANLAR TÜRKİYE'DE TANINMASI İÇİN BELGELERİ USULÜNE GÖRE HAZIRLAMALI"

D.O.’nun avukatı Aslıcan Özgür İleli, kararın emsal niteliği taşıdığına dikkati çekerek süreci değerlendirdi. 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 53’üncü maddesine işaret eden İleli, yabancı mahkeme ilamının kararı veren ülkenin makamlarınca usulen onanmış aslının veya onaylı örneği ile tercümesinin sunulması gerektiğine vurgu yaptı.

Dijitalleşmeyle birlikte pek çok ülkede resmi işlemlerin karekodlu ve elektronik imzalı belgelerle yürütüldüğünü belirten İleli, şu açıklamaları yaptı:

"Biz cevap dilekçemizde Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 53. maddesini dayanak göstererek belgelerin usulüne uygun sunulmadığını belirttik. Karşı tarafın itirazı üzerine dosya önce istinafa ardından Yargıtay'a taşındı. Yargıtay da yerel mahkemenin kararını onadı. Dijital ve karekodlu uygulamaların, kanunun aradığı onaylı belge şartını ortadan kaldırmayacağı yönünde karar verilmiş oldu. Dijitalleşme çağındayız. Daha önce gördüğümüz davalarda karekodlu evrakların kabul edildiği de oldu ancak bu davada karekodlu belgeler yeterli görülmedi. Bu nedenle kararın emsal niteliği taşıdığını düşünüyoruz. Yurt dışında boşanarak Türkiye'de tanıma işlemi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın belgelerini usulüne uygun şekilde hazırlamaları gerekiyor."

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