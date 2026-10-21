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Fon soruşturmasında önemli gelişme: 4 şirket daha incelemeye alındı, gözaltılar var!

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Işıklar Enerji, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Holding paylarına ilişkin incelemeler sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Fon soruşturmasında önemli gelişme: 4 şirket daha incelemeye alındı, gözaltılar var!
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Fon soruşturmasında önemli gelişme: 4 şirket daha incelemeye alındı, gözaltılar var!

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Işıklar Enerji, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Holding paylarına ilişkin incelemeler sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaların, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.

Fon soruşturmasında önemli gelişme: 4 şirket daha incelemeye alındı, gözaltılar var!

4 ŞİRKETİN PAYLARI MERCEK ALTINA ALINDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ile Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ile SPK tarafından iletilen raporların değerlendirilmesi sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

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