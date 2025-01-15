Benzin ve motorine okkalı zam! Akaryakıta ne kadar zam olacak? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorine okkalı zam!: Türkiye’de benzin ve motorine yarından (16 Ocak 2025) geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Peki 15 Ocak 2025 Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

1 11 Benzin ve motorine okkalı zam!: Türkiye’de benzin ve motorine yarından (16 Ocak 2025) geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Peki 15 Ocak 2025 Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları... 2 11 ABD’nin Rusya’nın petrol ve doğalgaz üreticilerine yönelik son yaptırımları Brent petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Ham petrol fiyatlarının yanı sıra döviz kurundaki hareketlilik de akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkiye sahip. 3 11 Brent petrolün varil fiyatı bugün (15 Ocak 2025) 80 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ham petrol fiyatındaki değişimler ve döviz fiyatındaki dalgalanmalar ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansırken, vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. 4 11 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 6’lık ÖTV zammı pompaya zam olarak yansırken yeni yılın ilk haftası benzine 1 lira 27 kuruş, motorine ise 1 lira zam yapılmıştı. LPG’ye (otogaz) ise 8 Ocak’ta 49 kuruş indirim gelmişti. 5 11 Sektör kaynaklarınından alınan bilgiye göre; 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 34 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 1 lira 56 TL zam bekleniyor. 6 11 16 Ocak 2025’te yaplacak zamlarla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul ve Ankara’da 48 lira, İzmir’de ise 49 lirayı aşması bekleniyor. Doğu şehirlerinde motorinin litre fiyatının 50 lirayı aşması kuvvetle muhtemel. 7 11 15 Ocak Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle: 8 11 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (AVRUPA YAKASI) Benzin fiyatı: 45.31 TL

Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.17 TL 9 11 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI ( ANADOLU YAKASI) Benzin fiyatı: 45.16 TL

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.61 TL 10 11 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.11 TL 11 11 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.82 TL

LPG litre fiyatı: 26.01 TL



