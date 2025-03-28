Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o iller için peş peşe uyarı geldi!

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Arife günü (29.03.2025 Cumartesi): Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin,
Bayramın 1. günü (30.03.2025 Pazar): Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin,
Bayramın 2. günü (31.03.2025 Pazartesi): Aksaray, Karaman, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışında yurt genelinin,
Bayramın 3. günü (01.04.2025 Salı): Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.