Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

b) 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 320 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile

uzatılmıştır.

c) 1 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk

nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.

ç) Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit DÜNDAR yaş haddi nedeniyle emekliye sevk

edildiğinden 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER Kara Kuvvetleri Komutanı

olarak atanmıştır.

d) Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ve Deniz Kuvvetleri

Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL’ın görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

e) Halen 240 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266 olacaktır.