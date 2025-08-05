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Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi

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Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla açıklanan ve önemli değişikliklerin olduğu TSK'nın yeni komuta kademesi.
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi 1 115

Yüksek Askeri Şura yani kısaca YAŞ toplantısı her sene gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına dair konular görüşülüyor ve ardından kararlar açıklanıyor.

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi 2 215

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

b) 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 320 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile
uzatılmıştır.

c) 1 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk
nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.

ç) Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit DÜNDAR yaş haddi nedeniyle emekliye sevk
edildiğinden 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER Kara Kuvvetleri Komutanı
olarak atanmıştır.

d) Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ve Deniz Kuvvetleri
Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL’ın görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

e) Halen 240 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266 olacaktır.

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi 3 315

30 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLEN GENERAL-AMİRAL VE ALBAYLAR

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneralliğe Yükseltilen Korgeneraller
KORG. SELÇUK BAYRAKTAROĞLU
KORG. ALİ SİVRİ
Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller
TÜMG. LEVENT ERGÜN
TÜMG. METİN TOKEL

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi 4 415

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER

TUĞG. İLKAY ALTINDAĞ
TUĞG. SEBAHATTİN KILINÇ
TUĞG. GÜLTEKİN YARALI
TUĞG. RAFET KILIÇ
TUĞG. FEDAİ ÜNSAL
TUĞG. TUNCAY ALTUĞ
TUĞG. RASİM YALDIZ
TUĞG. AYDIN CİHAN UZUN

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi 5 515

TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR

TNK.KUR.ALB. İLKER GÖRGÜLÜ
P.KUR.ALB. ERHAN AKGÜL
İSTH.KUR.ALB. ENDER GÜNER
TOP.KUR.ALB. ERDOĞAN KOÇOĞLU
İSTH.KUR.ALB. TOLGA GENÇ
P.KUR.ALB. ERMAN KİRAZ
P.KOMD.ALB. MUSTAFA KÖSE
P.ALB. İLKER ERTUĞRUL
P.ALB. MEHMET KURUGÜL
P.ALB. HASAN CEYLAN
P.ALB. AHMET BURAK YÜRÜTEN
P.ALB. ERGÜN FİDAN
P.ALB. OSMAN PEKTAŞ
P.ALB. AYHAN KALENDER
P.ALB. MUSTAFA ÖZAY
P.ALB. SİNAN GÖKOĞLAN
P.ALB. ŞÜKRÜ ÖZBAKIR
P.ALB. SONER ORUÇOĞLU
P.ALB. ŞAHİN YENİLMEZ
P.ALB. MEHMET FATİH ÖREN
TNK.ALB. ERDİN KAYA
TNK.ALB. SELÇUK KAYA
TNK.ALB. ERCAN EROĞLU
TNK.ALB. ERAY ÜNGÜDER
TOP.ALB. ŞENOL ÇETİN
TOP.ALB. METİN KILIÇ
TOP.ALB. ÖMER ŞAHİN SELVİ
TOP.ALB. MAHMUT BÜYÜKCİNGİ
HV.SVN.ALB. YUSUF DİKER
KR.PLT.ALB. ZEYNEL ABİDİN ERGİNBAŞ
İS.ALB. ERDAL SERTUĞ TELLİ
MU.ALB. BİROL ARSLAN
MU.ALB. HALUK DOĞAN
İKM.ALB. NUMAN YÖNER
İKM.ALB. FATİH DAĞLI
MÜHT.ALB. MEHMET ALİ DURMUŞ
HAK.ALB. ESAT MAHMUT YILMAZ

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi 6 615

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRAL
1. TÜMA. KADİR YILDIZ

TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRALLER
TUĞA. YALÇIN PAYAL
TUĞA. HASAN ÖZYURT

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi 7 715

TUĞAMİRALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR

DZ.KUR.ALB. ERDİNÇ ALTINER
DZ.KUR.ALB. YUSUF AKYÜZ
DZ.KUR.ALB. MEVLÜT SAVAŞ BİLİCAN
DZ.KUR.ALB. FATİH SEZAL
DZ.ALB. AZİZ BAKIOĞLU
DZ.ALB. NESLİM ESKİ
DZ.ALB. NİYAZİ UĞUR
DZ.P.ALB. İBRAHİM ÖZDOĞAN

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi 8 815

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERAL

TÜMG. RAFET DALKIRAN
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERAL
TUĞG. ORHAN GÜRDAL

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi 9 915

TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR

HV.PLT.ALB. CİHANGİR YAY
HV.PLT.ALB. ERTAN UZUN
HV.PLT.ALB. SELAHATTİN AKALP
HV.PLT.ALB. VEDAT ÖNCEL
HV.PLT.ALB. ÖNDER ŞENSÖZ
HV.PLT.ALB. ÖMER NAFİZ GÜLMEZOĞLU
HV.SS.ALB. MEHMET ALİ KOÇ
HV.İSTH.ALB. SERKAN GÖKHAN CAN
HV.UÇK.BKM.ALB. MUSTAFA SADETTİN KARAKAN
HV.MU.ALB. ADEM AKYÜZ
HV.İKM.ALB. TAHİR KAHAN BÜYÜKSARAÇ

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi 10 1015

30 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KORG. YAVUZ TÜRKGENCİ
TÜMG. ERHAN UZUN
TÜMG. YILMAZ YILDIRIM
TUĞG. GÖKSEL SEVİNDİK
TUĞG. İSMAİL HAKKI KÖSEALİ
TUĞG. BURHAN AKTAŞ
TUĞG. FARUK YILDIRIM
TUĞG. OĞUZ TOZAK
TUĞG. HURŞİT AĞIRCAN
TUĞG. SADETTİN ALP ERGİN
TUĞG. AHMET KASA
TUĞG. MÜCAHİT ZORLUTUNA
TUĞG. MEHMET ÖZEREN
TUĞG. ÖZKAN ULUTAŞ
TUĞG. SELÇUK YAVUZ
TUĞG. TANER UYSAL
TUĞG. ALPER ESER
TUĞG. TAMER ATAY
TUĞG. ENGİN CANDAŞ
TUĞG. SEBAHATTİN TÜRKER
TUĞG. AHMET İBİŞ
TUĞG. MEHMET RİFAT ALKAN
TUĞG. OSMAN ALP

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi 11 1115

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

TUĞA. BÜLENT TURAN
TUĞA.MEHMET BAYBARS KÜÇÜKATAY
TUĞA. AYHAN TÜRKER KOÇPINAR
TUĞA. YAVUZ KILIÇ
TUĞA. AYKUT MANİOĞLU
TUĞA. FİKRET ESİN
TUĞA. RECEP ERDİNÇ YETKİN

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi 12 1215

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

KORG. ZİYA CEMAL KADIOĞLU
KORG. İSMAİL GÜNEYKAYA
KORG. MEHMET ÖZLÜ
TÜMG. GÖKSEL KAHYA
TUĞG. KEMAL TURAN
TUĞG. KADİRCAN KOTTAŞ
TUĞG. YUSUF ERGE
TUĞG. OĞUZ OKUYUCU
TUĞG. FİDAN YÜKSEL
TUĞG. NECATİ GÜNDÜZ
TUĞG. BEKİR ERDAL ÖZGENÇ
TUĞG. BÜLENT ÇETİN
TUĞG. GÜRHAN ERGÜRHAN
TUĞG. SADIK UYGUR

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi 13 1315

EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL ve AMİRALLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı
KORG. ŞEREF ÖNGAY
TUĞG. ALİ EKİYOR
TUĞG. BARBAROS KASAR
TUĞG. ÖZGÜR NUHUT
TUĞG. ERSİN KAYA
TUĞG. TANER SAĞIROĞLU
TUĞG. ÖZDEMİR ŞAN
TUĞG. AHMET YÜZBAŞIOĞULLARI
TUĞG. ÇETİN KÖKLÜ
TUĞG. YÜKSEL ERDİN
TUĞG. YÜCEL YAZICI

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi 14 1415

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

TÜMA. TAYYAR ERTEM
TÜMA. YANKI BAĞCIOĞLU
TUĞA. GÜRSEL ÇAYPINAR
TUĞA. ÖNDER GÜRBÜZ
TUĞA. YALÇIN ÖZKÜTÜK
TUĞA. MEHMET CEM OKYAY
TUĞA. TANER GÜN
TUĞA. MEHMET SARI
TUĞA. MURAT DİNÇMAN
TUĞA. İBRAHİM RIZA ADANIR

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yaş kararları açıklandı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi 15 1515

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

TUĞG. BÜLENT TATKAN
TUĞG. REFİK ÖLMEZ
TUĞG. MURAT PEKŞEN
TUĞG. ERSİN GÖSE
TUĞG. COŞKUN UÇARCILAR
TUĞG. SELİM KARSAVURANOĞLU
TUĞG. RASİM YALINBAŞ
TUĞG. ALPARSLAN YÜCEL SOYSAL

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