Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar:Yeni süreçte Genel Başkan Yardımcılarında ve Kabine'de de bazı değişiklikler olabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in saldırganlığının kulak ardı edilemeyeceğini belirterek, "Şu anda biz istihbarat teşkilatımızla A'dan Z'ye İsrail'in Türkiye'ye yönelik attığı veya atabileceği her türlü adımı tabii ki kontrol altında tutuyoruz." dedi. Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin ardından dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

İki günlük ziyaretin son derece verimli ve başarılı geçtiğini vurgulayan Erdoğan, mevkidaşları ile zaten iyi düzeyde olan ilişkileri daha da güçlendirme yollarını aradıklarını bildirdi.

İşgal edilmiş Filistin toprakları ve Gazze'deki İsrail mezalimi başta olmak üzere, Balkanlardaki son gelişmeler ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştirdiğimiz iki günlük ziyaretimizi şu an itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Her iki ziyaretimiz de son derece verimli ve başarılı geçti. Mevkidaşlarımla zaten iyi düzeyde olan ilişkilerimizi daha da güçlendirme yollarını aradık. Ayrıca işgal edilmiş Filistin toprakları ve Gazze'deki İsrail mezalimi başta olmak üzere Balkanlardaki son gelişmeler ile küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk.