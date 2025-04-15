Başkan Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenlere müjde: 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere, 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI AÇIKLAMALAR

Kabine, ekonomiden politikaya, diplomasiden güvenliğe kadar kritik konu başlıklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"25 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından en dikkat çekeni öğretmen atamaları oldu. Binlerce öğretmene müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini bugün gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız kapsamlı bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemlerde yapacak." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kabine olarak içeride ve dışarıda yoğun bir gündemle ülkemize hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Eğilmeden, bükülmeden, zorbalıklar karşısında asla geri adım atmadan milletimizin hakkını ve hukukunu en güçlü bir şekilde savunuyoruz. 11-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu, Türk dış politikasının gücünü görmemiz açısından yeni bir fırsat teşkil etti. Foruma 21'i devlet ve hükümet başkanı olmak üzere toplam 155 ülkeden 6 bini aşkın katılımcı iştirak etti. Forum süresince gerçekleştirilen 50 oturumda eğitim, iklim krizi, çok kutupluluğa pek çok konu yetkin isimler tarafından ele alındı.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLDUĞUMUZU TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİK"

Ülkemizin zulüm karşısında vicdanlı duruşunun sergilenmesi konusu fevkalade önemliydi. Türkiye'nin Suriye ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelere dair net tavrını ortaya koyduk. Filistin halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Suriye'deki çıkarlarımızı koruma noktasında tereddüt göstermeyeceğimizi tekrar teyit ettik. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce son bulması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğimizi vurguladık.

Dünyanın 155 ülkesinden 6 binin üzerinde katılımcının iştirak ettiği bir uluslararası etkinliği daha hamdolsun başarıyla icra ettik. Aylar süren titiz hazırlık ve emek neticesinde bizlere bu gururu yaşatan Dışişleri Bakanlığımızı ve foruma destek veren tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Türkiye olarak adaleti, barışı, diplomasiyi öncelemeye devam edeceğiz. 10 Nisan tarihinde Endonezya Cumhurbaşkanı ve heyetini ülkemizde misafir ettik. 4 asrı aşan kardeşlik bağlarımızın olduğu Endonezya ile ilişkilerimizin geniş bir yelpazede yakaladığı ivmeden gurur duyuyoruz. Savunma sanayi, müteahhitlik, sağlık, gıda sektörüne kadar kuracağımız yeni ortaklıklarla inşallah bu hedefe ulaşacağız.