Başkan Erdoğan, Suriye'de Beşar Esed reJiminin çöküşü ile ilgili ilk kez konuştu: ''Şam asil sahiplerinin eline geçti''

Türkiye ayağına ve iradesine vurulan zincirleri tek tek parçalamaktadır. Türkiye özgüvenli bir şekilde hedeflerini gerçekleştirmektedir. Bugün dünden daha güçlüyüz, özgürüz, itibarlıyız ve özgüvenliyiz. İnşallah yarın her alanda çok daha iyi yerlerde olacağız.

Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat umudu büyütmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da aziz milletimize mahcup olmayacağız. Son 22 yıldır olduğu gibi Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturacak, yeni heyecanları yaşatacağız.