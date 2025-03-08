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Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu

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Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarında katılarak esnafa büyük müjde vererek esnaf kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu.
Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu 1 16

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Esnafa, etiket oyunu ve fahiş fiyat artışı uygulayanlara karşı meydanı boş bırakmamaları için çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu 2 26

ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ LİMİTİ 1 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Hazine'den yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkârlara kredi limitlerini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İşyeri ve ticari amaç edinme kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıyoruz.

Sıfır araç yanında 0+5 yaş araçlarını da kredi için dahil ediyoruz. TEZKOP kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlarımız için sunduğu finansman maliyetini yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüyoruz.

Böylelikle esnaf ve sanatkârlarımızın önemli beklentilerinden birini daha karşılamış oluyoruz.

Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu 3 36

'VATANDAŞIN CEBİNE EL UZATAN BU TAMAHKARLARA ESNAF KARDEŞLERİMİN MEYDANI TERK ETMEMESİ GEREKİYOR'

Sizlerden özellikle son yıllarda ticaret hayatımızı zehirleyen fırsatçılara aman vermemenizi rica ediyorum. Etiket oyunlarıyla, fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebine el uzatan bu tamahkârlara Ahi kültürüyle yetişmiş esnaf kardeşlerimin meydanı terk etmemesi gerekiyor.

Ticaret erbabının itibarı sermayesinden önemli ve değerlidir. İtibarınızı zedeleyenleri öncelikle siz denetlemeli, içinizde barındırmamalı ve ayıklamalısınız.

Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu 4 46

ERDOĞAN'DAN ENFLASYON VE FAİZ YORUMU

Sizler bir taraftan devlet olarak bizler diğer taraftan beraberce çalışarak inşallah fırsatçılara nefes aldırmayacağız. Enflasyonla mücadelemize de zarar veren bu marazla mücadelemizi sizinle dayanışma içinde, kararlılıkla yürüteceğiz.

Kısa süre önce açıklanan enflasyon, büyüme ve istihdam rakamları doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etti. Yüzde 3,2'lik büyüme oranıyla 2024 yılını kapattık.

Enflasyondaki gerileme Şubat ayında da devam etti. Merkez Bankamız dün aldığı faiz kararıyla doğru yönde bir adım daha attı. Biraz daha sabredecek inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu 5 56

'BİRİLERİ DARBE GİRİŞİMİNİ KEYİF KAHVESİ EŞLİĞİNDE İZLERKEN 15 TEMMUZ İHANETİNE SİZLER KARŞI KOYDUNUZ'

Birileri mülteci düşmanlığı yaparken, Suriye'deki eski rejimin zulmünden kaçan ülkemize kaçan Suriyeli mazlumlara sizler iş verdiniz. Meslek öğrettiniz. Ensar ruhuyla her birini koruyup kolladınız. Birileri darbe girişimini keyif kahvesi eşliğinde televizyondan izlerken 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler karşı koydunuz.

Gazze'den, Somali'ye nerede bir zulüm, kıtlık varsa sizler yardımcı oldunuz. Türkiye'nin 22 yıldır sürdürdüğü ekonomik bağımsızlık mücadelesinde de sizleri daima yanımızda bulduk.

Bizden desteğinizi ve duanızı hiçbir zaman eksik etmediniz. İradenize ve sizi temsil eden siyasi iradeye güçlü bir şekilde sahip çıktınız. Her dönemde ortalığa dökülen felaket tellallarına rağmen Türkiye'nin ekonomik potansiyeline ve geleceğine yürekten inandınız.

Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu 6 66

'ESNAF BU ÜLKENİN TAŞIYICI KOLONUDUR'

Siyasete atılmadan evvel hem ücretli olarak çalışmış hem de kendi işini yapmış bir kardeşiniz olarak esnaf olmanın ne demek olduğunu iyi bilirim.

Esnaf sadece mal alıp satan, tüccarlık yapan kişi değildir. Esnaf bu ülkenin taşıyıcı koludur. Esnaf bu ülkenin birlik ve kardeşliğinin teminatıdır. Ticari hayatımızın lokomotifi, en önemli unsurudur. Tarih boyunca milletimiz ne zaman dara düşse imdadına ilk koşanlar esnaf kardeşlerimiz olmuştur.

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