Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu

ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ LİMİTİ 1 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Hazine'den yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkârlara kredi limitlerini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İşyeri ve ticari amaç edinme kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıyoruz.

Sıfır araç yanında 0+5 yaş araçlarını da kredi için dahil ediyoruz. TEZKOP kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlarımız için sunduğu finansman maliyetini yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüyoruz.

Böylelikle esnaf ve sanatkârlarımızın önemli beklentilerinden birini daha karşılamış oluyoruz.