Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu

'BİRİLERİ DARBE GİRİŞİMİNİ KEYİF KAHVESİ EŞLİĞİNDE İZLERKEN 15 TEMMUZ İHANETİNE SİZLER KARŞI KOYDUNUZ'
Birileri mülteci düşmanlığı yaparken, Suriye'deki eski rejimin zulmünden kaçan ülkemize kaçan Suriyeli mazlumlara sizler iş verdiniz. Meslek öğrettiniz. Ensar ruhuyla her birini koruyup kolladınız. Birileri darbe girişimini keyif kahvesi eşliğinde televizyondan izlerken 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler karşı koydunuz.
Gazze'den, Somali'ye nerede bir zulüm, kıtlık varsa sizler yardımcı oldunuz. Türkiye'nin 22 yıldır sürdürdüğü ekonomik bağımsızlık mücadelesinde de sizleri daima yanımızda bulduk.
Bizden desteğinizi ve duanızı hiçbir zaman eksik etmediniz. İradenize ve sizi temsil eden siyasi iradeye güçlü bir şekilde sahip çıktınız. Her dönemde ortalığa dökülen felaket tellallarına rağmen Türkiye'nin ekonomik potansiyeline ve geleceğine yürekten inandınız.