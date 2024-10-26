Başkan Erdoğan Hatay'da konut teslim töreninde konuştu! Türk, Kürt, Arap demeden 85 milyon kardeşçe yaşayacağız

"ŞU ANA KADAR 350 BİN 430 KONUT VE İŞ YERİMİZİN İHALESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

2010 yılında 316 bin kişinin öldüğü Haiti'deki depremden 15 kat daha büyük enerji açığa çıkarak bir doğal afetle sarsıldık. Bu depremler Hatay başta olmak üzere 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açtı. O gün kimi kardeşlerimizin ifadesiyle, hüznü, çaresizliği, kıyameti, acıyı yaşadık. Toprağın altında kalan canlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Yüreğimizdeki acı yaşadığımız yıkım çok büyük olsa da umudumuzu daima diri tuttuk. 3 ay gibi kısa bir sürede 180 bin konutumuzun yapımına başladık. Bugün deprem bölgede 1900 şantiyede 4333 köyümüzde 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz canla başla çalışıyor.

Şu ana kadar 350 bin 430 konut ve iş yerimizin ihalesini gerçekleştirdik. Bunlardan 18 bin 404'ü Hatay, 101 bin 254 tanesini teslim ettik. 29 bin 311 konutun daha kuralarını çekip teslim ediyoruz.