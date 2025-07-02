Baki'nin serüveni sürüyor! Gassal'ın 3. sezonunda izleyicilerini bakın neler bekliyor
Yayınlanma:
02 Temmuz 2025 15:49
TRT'nin dijital platformu Tabii'nin orijinal içeriği Gassal dizisi, büyük ilgi görürken 3. sezon için hazırlıklara başladı. Başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Hande Soral yeni sezon için izleyicilerini meraklandıracak açıklamalar yaptı...
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TRT'nin dijital platformu Tabii'nin orijinal içeriği Gassal dizisi, büyük ilgi görürken 3. sezon için hazırlıklara başladı. Başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Hande Soral yeni sezon için izleyicilerini meraklandıracak açıklamalar yaptı...
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TRT'nin dijital platformu Tabii'nin orijinal içeriği Gassal dizisi, 3. sezon için hazırlıklara başladı. Başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Hande Soral yeni sezonu anlattı.
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Tabii'nin orijinal dizisi Gassal, iddialı bir çıkış yakalayarak izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Birinci ve ikinci sezonuyla oldukça beğenilen dizinin 3.sezonu için de müjde geldi.
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Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisi, ikinci sezonda Hande Soral'ın dahil olmasıyla yeni bir soluk kazandı. Sevilen dizi için 3.sezon çekimlerine başlandı.
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GASSAL 3. SEZONUYLA GELİYOR
Dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Başrol oyuncuları Ahmet Kural, Hande Soral ve dizinin senaristi Sümeyye Karaaslan, TRT Haber'e verdiği röportajda, 3.sezon hakkında açıklamalarda bulundu.
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3. sezonda da 1 ve 2'deki gibi etkileyici bir hikayenin beklediğini belirten Ahmet Kural, "Baki'nin yolculuğu devam ediyor. Yine inişli çıkışlı... Komedisi de olan, dramı da olan sürprizlerle dolu bir sezon bizi bekliyor. İkinci sezonda daha aydınlık bir Baki gördük. Üçüncü sezonda da Baki'yi sürprizler bekliyor. Yine hesaplaşmalarla dolu bir Baki göreceğiz diyebilirim" dedi.
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Hande Soral,
şeklinde konuştu. "3. sezonda Nihan ve Baki'nin, ikisinin de kafalarının ne kadar karışık olduğunu ve ne kadar aynı olduklarını ama ortak bir noktada buluşup buluşamayacaklarını seyredeceğiz. Çok büyük bir sürpriz seyirciyi bekliyor"
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Diziyi kaleme alan Sümeyye Karaaslan ise şöyle anlattı:
"Nihan'la Baki'nin hikayesi çok ilginç bir yöne doğru evriliyor. Her sahnesini daha zorlanarak ve uğraşarak yazıyorum. Üçüncü sezonda bir sahnemiz var; 10 gün yazmaya ara verdim. Yazamadım, tekrar tekrar kafamda kurdum. 10 gün benim için çok uzun bir zamandı. İkilinin hikayesi güzel bir şekilde ilerliyor."
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Yeni sezondaki müziklere ilişkin de konuşan Karaaslan, 3. sezonda yeni bir isim ve müzik tarzı olacağını belirtti. Hem eğlence hem dramı bir arada kurmaya çalıştığını söyleyen Karaaslan, yeni sezonda tarzını değiştireceğini ifade etti.