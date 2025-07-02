Baki'nin serüveni sürüyor! Gassal'ın 3. sezonunda izleyicilerini bakın neler bekliyor

3. sezonda da 1 ve 2'deki gibi etkileyici bir hikayenin beklediğini belirten Ahmet Kural, "Baki'nin yolculuğu devam ediyor. Yine inişli çıkışlı... Komedisi de olan, dramı da olan sürprizlerle dolu bir sezon bizi bekliyor. İkinci sezonda daha aydınlık bir Baki gördük. Üçüncü sezonda da Baki'yi sürprizler bekliyor. Yine hesaplaşmalarla dolu bir Baki göreceğiz diyebilirim" dedi.