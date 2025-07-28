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Bakanlık tek tek toplattırıyor: O, ünlü markalar listede!

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Bakanlık tek tek toplattırıyor: O, ünlü markalar listede!
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) iki yeni ürün daha ekledi. Listede iki ünlü markalara ait ürün yer alıyor...
Bakanlık tek tek toplattırıyor: O, ünlü markalar listede! 1 19

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) iki yeni ürün daha ekledi. Listede iki ünlü markalara ait ürün yer alıyor...

Bakanlık tek tek toplattırıyor: O, ünlü markalar listede! 2 29

Çok ünlü markalar listede, bu ürünler toplatılıyor. Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) iki yeni ürün ekledi.

Bakanlık tek tek toplattırıyor: O, ünlü markalar listede! 3 39

Oda kokusu ve çocuk giyim ürününün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Toplatılma kararı verilen ürünler ünlü markalara ait...

Bakanlık tek tek toplattırıyor: O, ünlü markalar listede! 4 49

Ticaret Bakanlığı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünlerin markaları da açıklanıyor.

Bakanlık tek tek toplattırıyor: O, ünlü markalar listede! 5 59

24 Temmuz tarihinde iki ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı. Bakanlık söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık tek tek toplattırıyor: O, ünlü markalar listede! 6 69
Bakanlık tek tek toplattırıyor: O, ünlü markalar listede! 7 79
Bakanlık tek tek toplattırıyor: O, ünlü markalar listede! 8 89

"YATAŞ" VE "TIFFANY" MARKALARI LİSTEDE

Buna göre "Tiffany" marka siyah çocuk eşofmanı "kordon ip boyu" nedeniyle yasaklandı.

Bakanlık tek tek toplattırıyor: O, ünlü markalar listede! 9 99

"Yataş" marka çubuklu oda kokusu "dokunsal uyarı işareti" nedeniyle yasaklandı.

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