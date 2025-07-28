Bakanlık tek tek toplattırıyor: O, ünlü markalar listede!

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) iki yeni ürün daha ekledi. Listede iki ünlü markalara ait ürün yer alıyor...

1 9 Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) iki yeni ürün daha ekledi. Listede iki ünlü markalara ait ürün yer alıyor... 2 9 Çok ünlü markalar listede, bu ürünler toplatılıyor. Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) iki yeni ürün ekledi. 3 9 Oda kokusu ve çocuk giyim ürününün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Toplatılma kararı verilen ürünler ünlü markalara ait... 4 9 Ticaret Bakanlığı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünlerin markaları da açıklanıyor. 5 9 24 Temmuz tarihinde iki ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı. Bakanlık söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi. 6 9 7 9 8 9 "YATAŞ" VE "TIFFANY" MARKALARI LİSTEDE Buna göre "Tiffany" marka siyah çocuk eşofmanı "kordon ip boyu" nedeniyle yasaklandı. 9 9 "Yataş" marka çubuklu oda kokusu "dokunsal uyarı işareti" nedeniyle yasaklandı.



