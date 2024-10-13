Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal

Tarım ve Orman Bakanlığı son günlerde gıdada sahtecilik ve hileli mal ve ürün üretim satmaya çalışan üretici firmaları tek tek ifşa etmeye devam ederken, bir skandalda her gün tükettiğimiz çaydaki sahtekarlık yapan halkı zehirlemeye ve aldatan firmaları tek tek açıkladı. İşte o firmalar.

1 15 Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de üretilen veya satılan 619 ürüne 'sakıncalı' ibaresi ekledi. Bakanlık 11 ünlü çay markasında gıda boyası ve ilaç etken maddeleri tespit ettiğini açıkladı. 2 15 Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda boyası ve ilaç etken maddeleri gibi zararlı bileşenler içeren çaylar hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, bu çayların marketlerden toplatılmasına karar verdiğini ve üretici firmalara ağır cezalar uygulanacağını duyurmuştu. 3 15 Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımladığı listede Türkiye'de üretilen veya satılan 619 ürüne 'sakıncalı' ibaresi ekledi. 4 15 Yapılan açıklamada, bu ürünlerin insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde bozulmuş veya değiştirilmiş içeriklere sahip olduğu vurgulandı. 5 15 Yayımlanan listede, 11 çay markasında gıda boyası ve ilaç etken maddelerinin bulunduğu tespit edildi. 6 15 Türkiye, Avrupa'nın en fazla çay tüketen ülkeleri arasında yer alıyor ve bu sakıncalı ürünlerin 81 ilde dağıtımı yapılması, yüz binlerce vatandaşı etkileme potansiyeline sahip. Bakanlık, halk sağlığını korumak amacıyla gerekli önlemleri alacağını belirtti. 7 15 İşte bakanlığın ifşa ettiği ünlü çay markaları... 8 15 Agen Çay Pazarlama: Agen Öz Tiryaki markasındaki N.R.035 seri numaralı siyah çayda gıda boyası tespit edildi.

Zerotermo: 04.05.2021 seri numaralı karışık bitki çayında ilaç etken maddesi bulundu.

Nur Baharat: Forx5 G4 markasındaki 063 seri numaralı karışık bitki çayında ilaç etken maddesi tespit edildi. 9 15 Zerovita: Zerovita Coffee Time markasındaki 001 seri numaralı kahvede ilaç etken maddesi belirlendi.

El-SE Gıda Çay Paketleme: Beyçayır Filiz Çay markasındaki A-005 seri numaralı siyah çayda gıda boyası bulundu. 10 15 On Gıda Pazarlama Sanayi: Dökme toz çayda gıda boyası tespit edildi. Özen Çay San Paz. Nak ve Dış: Özen Çay Gold markasındaki 023 seri numaralı siyah çayda gıda boyası bulundu. 11 15 Fito Farma İlaç İçecek: Teamonk Aronia Tea markasındaki T.M.2022/1 seri numaralı Aloe vera özlü bitki çayında gıda boyası tespit edildi. 12 15 Fias Yapı İnşaat Turizm: Hopadan Gold Export markasındaki A-001 seri numaralı siyah çayda gıda boyası belirlendi.

Kaptan Çay Gıda San. Paz.: Kaptan Çay markasındaki A-001 seri numaralı siyah çayda gıda boyası tespit edildi. 13 15 Ertuğrul TOPCAN: Ezberbozan markasının DML0022/Seri No: DML0023 siyah çayında gıda boyası belirlendi. 14 15 Fortea Doğal Yaşam Merkezi: Fortea Zeynep’in Çayı markasındaki FT04 seri numaralı karışık bitki çayında ilaç etken maddesi tespit edildi. 15 15 KAYNAK: Tarım ve Orman Bakanlığı



