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Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal

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Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal
Tarım ve Orman Bakanlığı son günlerde gıdada sahtecilik ve hileli mal ve ürün üretim satmaya çalışan üretici firmaları tek tek ifşa etmeye devam ederken, bir skandalda her gün tükettiğimiz çaydaki sahtekarlık yapan halkı zehirlemeye ve aldatan firmaları tek tek açıkladı. İşte o firmalar.
Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal 1 115

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de üretilen veya satılan 619 ürüne 'sakıncalı' ibaresi ekledi. Bakanlık 11 ünlü çay markasında gıda boyası ve ilaç etken maddeleri tespit ettiğini açıkladı.

Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal 2 215

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda boyası ve ilaç etken maddeleri gibi zararlı bileşenler içeren çaylar hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, bu çayların marketlerden toplatılmasına karar verdiğini ve üretici firmalara ağır cezalar uygulanacağını duyurmuştu.

Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal 3 315

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımladığı listede Türkiye'de üretilen veya satılan 619 ürüne 'sakıncalı' ibaresi ekledi.

Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal 4 415

Yapılan açıklamada, bu ürünlerin insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde bozulmuş veya değiştirilmiş içeriklere sahip olduğu vurgulandı.

Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal 5 515

Yayımlanan listede, 11 çay markasında gıda boyası ve ilaç etken maddelerinin bulunduğu tespit edildi.

Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal 6 615

Türkiye, Avrupa'nın en fazla çay tüketen ülkeleri arasında yer alıyor ve bu sakıncalı ürünlerin 81 ilde dağıtımı yapılması, yüz binlerce vatandaşı etkileme potansiyeline sahip. Bakanlık, halk sağlığını korumak amacıyla gerekli önlemleri alacağını belirtti.

Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal 7 715

İşte bakanlığın ifşa ettiği ünlü çay markaları...

Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal 8 815

Agen Çay Pazarlama: Agen Öz Tiryaki markasındaki N.R.035 seri numaralı siyah çayda gıda boyası tespit edildi.
Zerotermo: 04.05.2021 seri numaralı karışık bitki çayında ilaç etken maddesi bulundu.
Nur Baharat: Forx5 G4 markasındaki 063 seri numaralı karışık bitki çayında ilaç etken maddesi tespit edildi.

Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal 9 915

Zerovita: Zerovita Coffee Time markasındaki 001 seri numaralı kahvede ilaç etken maddesi belirlendi.
El-SE Gıda Çay Paketleme: Beyçayır Filiz Çay markasındaki A-005 seri numaralı siyah çayda gıda boyası bulundu.

Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal 10 1015

On Gıda Pazarlama Sanayi: Dökme toz çayda gıda boyası tespit edildi.

Özen Çay San Paz. Nak ve Dış: Özen Çay Gold markasındaki 023 seri numaralı siyah çayda gıda boyası bulundu.

Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal 11 1115

Fito Farma İlaç İçecek: Teamonk Aronia Tea markasındaki T.M.2022/1 seri numaralı Aloe vera özlü bitki çayında gıda boyası tespit edildi.

Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal 12 1215

Fias Yapı İnşaat Turizm: Hopadan Gold Export markasındaki A-001 seri numaralı siyah çayda gıda boyası belirlendi.
Kaptan Çay Gıda San. Paz.: Kaptan Çay markasındaki A-001 seri numaralı siyah çayda gıda boyası tespit edildi.

Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal 13 1315

Ertuğrul TOPCAN: Ezberbozan markasının DML0022/Seri No: DML0023 siyah çayında gıda boyası belirlendi.

Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal 14 1415

Fortea Doğal Yaşam Merkezi: Fortea Zeynep’in Çayı markasındaki FT04 seri numaralı karışık bitki çayında ilaç etken maddesi tespit edildi.

Bakanlık ifşa etti! Meğer çay diye bakın bize ne içirmişler! Ünlü çay markasında büyük skandal 15 1515

KAYNAK: Tarım ve Orman Bakanlığı

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