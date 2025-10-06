Bakanlık detayları sundu: Zorunlu eğitim süresi değişiyor, işte Erdoğan'a sunulacak yeni eğitim modeli!

Milli Eğitim Bakanlığı, mevcut 4+4+4 eğitim sistemini değiştirmek amacıyle yeni bir çalışma yapıldı. Ortaya çıkan yeni eğitim modelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını ve kararın bu yıl içinde alınabileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, mevcut 4+4+4 eğitim sistemini değiştirmek üzere yeni bir model hazırladı. Bakan Yusuf Tekin, hazırlanan raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını ve kararın bu yıl içinde alınabileceğini açıkladı. Yeni modelde liselerin son 4 yılının esnek hale getirilmesi, eğitim süresinin ''2+2'' veya ''3+1'' sistemine dönüştürülmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzun süredir kamuoyunda tartışılan 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, hazırlanan yeni raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacağını belirterek, "İlk Kabine Toplantısı'nda bu konuyla ilgili sunum yapmayı planlıyoruz" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL DEVREYE GİRECEK

Eğitim sisteminde çağın gerekliliklerine uygun değişiklikler yapılabileceğini vurgulayan Bakan Tekin, "Geçtiğimiz yıl 'kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz' anlamında açıklamalar yapmıştık ve süreci sürekli takip ettik. Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız. Eğer siyasi anlamda da karar verilirse, farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir çünkü önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek. Ancak bunun bir de parlamento boyutu olacak, hazırlığımızın yasalaşması gerekecek" dedi.

Haberin Devamı

YENİ MODEL: 2+2 YA DA 3+1

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı alternatif modeller arasında 2+2 ve 3+1 sistemlerinin öne çıktığı öğrenildi. Yeni düzenlemeyle lise eğitiminin son 4 yılının zorunlu olmaktan çıkarılması planlanıyor. Buna göre liselerin ilk iki yılı zorunlu olacak, 11. ve 12. sınıflar ise isteğe bağlı hale getirilecek. Öğrenciler bu süreçte mesleki eğitime, sanata, ya da farklı alanlara yönelme fırsatı bulacak.

PARLAMENTOYA SUNULACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; yeni modelin Kabine'de görüşülmesinin ardından parlamentoya sunulacağı, kabul edilmesi halinde ise önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından flaş açıklama: İsrail'de kalan 14 türk aktivist için gün verildi!

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatları ne kadar?

Soykırıma karşı Türkiye ayakta: 6 Ekim 2025 Pazartesi güncel gazete manşetleri