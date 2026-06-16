Bakanlık açıkladı: Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere büyük cezalar kesildi!
Ticaret Bakanlığı: (Beyaz et soruşturması) İstanbul’da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir...
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Bakanlık açıkladı: Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere büyük cezalar kesildi!
Ticaret Bakanlığı: (Beyaz et soruşturması) İstanbul’da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir...
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