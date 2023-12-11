Bakan yerli kaya duyurdu! 81 ilde dev operasyon, 4951 kişi yakalandı

Göreve geldiği günden beri her gün düzenlenene operasyonlarla suç örgütlerine göz açtırmayan içişleri bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah yeni bir operasyonun yapıldığını duyurarak 451 kişinin göz altına alındığını açıkladı.

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Bakan yerli kaya duyurdu! 81 ilde dev operasyon, 4951 kişi yakalandı 1

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Son 4 gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen “ÇEMBER-8 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 4951 firari yakalandı️

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki,
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, ETMEYECEĞİZ

Yakalanan şahıslardan:
0-5 yıldır aranmakta olan 4880 şahıs,
5-10 yıldır aranmakta olan 53 şahıs,
10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs yakalandı️

Hırsızlıktan 536şahıs,
Dolandırıcılıktan 257 şahıs,
Yağmadan 101 şahıs,
Adam Öldürmeden 55 şahıs,
Cinsel Suçlardan 55 şahıs
başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4.951 şahıs Çember-8 operasyonlarında yakalanmıştır.

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