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Bakan yerli kaya duyurdu! 81 ilde dev operasyon, 4951 kişi yakalandı
Göreve geldiği günden beri her gün düzenlenene operasyonlarla suç örgütlerine göz açtırmayan içişleri bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah yeni bir operasyonun yapıldığını duyurarak 451 kişinin göz altına alındığını açıkladı.
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