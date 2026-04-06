Bakan Uraoğlu önemli açıklamalarda bulundu: Bir Türk gemisi daha Hürmüz'den geçti

Bakan Uraloğlu, "Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece Hürmüz Boğazı'nı geçti. Böylece savaşın başından bu yana Körfez'de bekleyen 3 gemi boğazdan güvenle ayrılmış oldu" ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ocean Thunder isimli Türk sahipli geminin, dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek, Körfez'den çıkışını tamamladığını belirterek, "Bu geçişle birlikte, Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12'ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür." ifadesini kullandı.

BİR GEMİ DAHA HÜRMÜZ'DEN GEÇTİ

Bakanlık olarak Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, bölgede bulunan Türk sahipli gemileri ve Türk denizcileri anlık olarak izlediklerini bildiren Uraloğlu, "Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak'tan yüklediği ham petrolü Malezya'ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek, Körfez'den çıkışını tamamladı. Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez'de bekleyen 3 gemi, Hürmüz Boğazı'ndan güvenle ayrılmış oldu. Bu geçişle birlikte, Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12'ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

ÇIKIŞ TALEBİ OLAN GEMİ SAYISI 8

Uraloğlu, halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemi ve bu gemilerde görevli 156 personelin, emniyetli şekilde intikali için çalışmalara kesintisiz devam ettiklerine işaret ederek, Bakanlık olarak Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla, bölgedeki Türk sahipli gemiler ve Türk denizcileri yakından takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.

156 PERSONEL İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Uraloğlu, bölgede hâlen ayrılmayı bekleyen 8 gemi ve bu gemilerde görev yapan 156 personelin güvenli şekilde tahliyesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

