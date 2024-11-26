Bakan Uraloğlu'dan Google'ın algoritma değişikliği açıklaması: Gerekirse gerekirse Rekabet Kurumu ile bu konunun üzerine gideceğiz

Oraya koyulan her şeye susacak mıyız? Bütün milli manevi değerlerimize hakaret eden hiçbir disiplini olmayan bir mecraya hiç müdahale etmeyelim mi? Ama ben size şunu söyleyeyim sosyal medya platformları sağlayıcılarından kesinlikle çok daha özgür yaklaşımımız var."