Bakan Uraloğlu'dan Google'ın algoritma değişikliği açıklaması: Gerekirse gerekirse Rekabet Kurumu ile bu konunun üzerine gideceğiz
Bakan Uraloğlu'dan Google'ın algoritma değişikliği açıklaması: Gerekirse gerekirse Rekabet Kurumu ile bu konunun üzerine gideceğiz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sosyal medya platformları hakkında yaptığı açıklamada, Google'ın son zamanlarda sıklıkla algoritma değişikliğine giderek özellikle Türkiye'deki haber sitelerinin okunma oranlarının düşmesi ile ilgili soruya "Konuyu takip ediyoruz, gerekirse Rekabet Kurumu ile bu konunun üzerine gideceğiz." dedi.