Bakan Tunç'tan son dakika Narin açıklaması! Tüm delilleri ve tanık ifadeleri toplanmakta ve incelenmektedir

Narin'in kabrini ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır valiliğinde son dakika açıklaması ile son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları:

"FAİL VEYA FAİLLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPILMAKTADIR"

Sayın Cumhurbaşkanımız olayı ilk andan itibaren takip etti, etmeye devam ediyor. Ayrıca ilgili bütün kuruluşlarımız süreci yakından takip ediyor. Bu olay ortaya çıkmadan caniler hesap vermeden elimiz kolumuz yüreğimiz burada olacak. Narin kızımızın öldürülmesiyle ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Tüm delilleri ve tanık ifadeleri toplanmakta ve incelenmektedir. Fail veya faillerin ortaya çıkarılması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda büyümesi önceliğimizdir. Bir çocuğa zarar vermek tüm insanlığa zarar vermekle eşdeğerdir. Çocuğun üstün yararını gözetmek hayati önemdedir.

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"267 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU"

Soruşturma kapsamında 267 kişinin ifadesi alındı. Narin'den alınan doku örnekleri inceleniyor. 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek.

21 Ağustos 2024'te Diyarbakır Bağlar ilçesinde ikamet eden Narin kızımızın 15.15 sularında eve doğru yola çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamamıştır. 20.50'de kayıp ihbarı yapılmış ve soruşturma işlemine başlanmıştır. Toplam 75 km alan ile 8 dere, 5 gölet, 21 su kuyusu aranmıştır. 62 ev ve 24 metruk binada adli arama yapılmıştır. 137 kamera incelenmiştir. Toplam 267 kişinin ifadesi alınmıştır. Amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştır. HTS kayıtları ve baz istasyon bilgileri üzerinde delil toplanma işlemlerine devam edilmektedir. Doku örnekleri incelemeler yapılmak üzere bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp, bir kısmı da İstanbul Adli Tıp kurumumuza gönderilmiştir. Adli tıp kurumundan ölüm sebebine ilişkin rapor beklenmektedir. Kamuoyunun haber alma hakkı önemlidir. Ancak soruşturmanın gizliliği mutlaka gözetilmektedir. Resmi makamlarımızın açıklamaları dışındaki bilgilere itibar edilmemesi önem teşkil etmektedir.

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Diyarbakır'a gelen Bakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın kabrinin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na geçti.

Narin Güran'ın kabrini ziyaret eden Bakanlar dua etti, mezara çiçek bıraktı.

Kabir ziyaretinde, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Ziyarette, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da yer aldı.

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BAKANLARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Narin'in kabrini ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın açıklaması yapıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları:

"FAİL VEYA FAİLLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPILMAKTADIR"

Sayın Cumhurbaşkanımız olayı ilk andan itibaren takip etti, etmeye devam ediyor. Ayrıca ilgili bütün kuruluşlarımız süreci yakından takip ediyor. Bu olay ortaya çıkmadan caniler hesap vermeden elimiz kolumuz yüreğimiz burada olacak. Narin kızımızın öldürülmesiyle ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Tüm delilleri ve tanık ifadeleri toplanmakta ve incelenmektedir. Fail veya faillerin ortaya çıkarılması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda büyümesi önceliğimizdir. Bir çocuğa zarar vermek tüm insanlığa zarar vermekle eşdeğerdir. Çocuğun üstün yararını gözetmek hayati önemdedir.

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