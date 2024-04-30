Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan Formula 1 için müjdeli haber: 2026 yılı itibarıyla tekrar İstanbul'a geliyor

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan Formula 1 için heyecanlandıran açıklama da bulunarak, en son 2021'de İstanbul Park'ta düzenlenen Formula 1'in 2026 yılından itibaren tekrar düzenleneceğinin müjdesini verdi.

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Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan Formula 1 için müjdeli haber: 2026 yılı itibarıyla tekrar İstanbul'a geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, en son 2021 yılında İstanbul parkta gerçekleşen Formula 1'in 2026 yılından itibaren Türk izleyiciler ile buluşacağının müjdesini verdi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul F1 Sahası'nın Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor." dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan Formula 1 için müjdeli haber: 2026 yılı itibarıyla tekrar İstanbul'a geliyor

İSTANBUL PARKTA SON YARIŞ 2021'DE DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul Park, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'e en son 2021'de ev sahipliği yapmıştı. İstanbul Park'ta 2005-2011 yılları arasında, 2020 ile 2021'de toplam 9 yarış düzenlendi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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