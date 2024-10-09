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Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Emniyetten Discord operasyonu: 'Siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız'

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklaması ile Discord ve Telegram üzerinden suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuğun gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Emniyetten Discord operasyonu: 'Siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız'
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Son dakika haberi: Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk,

Telegram isimli sosyal medya platformunda bulunan “Hz Ebu Cehil” isimli grupta “Çocuk Müstehcenliği, Polise ve Şehitlere Hakaret, Dini Değerleri Aşağılayıcı” paylaşımlar yapan A.D.C. adında çocuk İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şubemiz ekiplerince muhafaza altına alınmıştır.

B.T. ve A.D.C.’nin ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır.

Milli ve manevi değerlerimiz aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız.

Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

"SİBER ZORBALIKLAR YAPANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Kaynak:AA

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