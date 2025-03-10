Bahar geldi sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak yağmur yağacak mı? 10 Mart 2025 hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Güney Ege’de batı ve güneybatıdan, akşam güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, yer yer güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.