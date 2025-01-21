"Babam arabeskin prensi değil kralıydı" diyen kızı Tuğçe Tayfur'a Orhan Gencebay'dan cevap geldi!
Yayınlanma:
21 Ocak 2025 18:02
Arabesk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetmiş sevenlerini üzmüştü. Cenazesinde aile arasında yaşanan kavgalar sonrası kızı Tuğçe Tayfur, uzun süre sessizliğin ardın "Babam arabeskin prensi değil kralıydı" diyen kızı Tuğçe Tayfur'a Orhan Gencebay'dan cevap geldi.
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"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan ve 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.
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Arabasında Ferdi Tayfur'un "Emmioğlu" şarkısını dinleyen ve eşlik eden İbrahim Tatlıses, o anları takipçileriyle paylaşmıştı. Ferdi Tayfur'u unutmayan ünlü isim, paylaşımına "Seni hiç unutmayacağız. Unutturmayacağız. Arabeskin prensi" notunu düştü.
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Tuğçe Tayfur'dan ilk paylaşım
Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, paylaşımında "O arabeskin prensi değil kralıydı" demişti.
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Orhan Gencebay'dan yanıt
Sabah'ın haberine göre, Orhan Gencebay'a bu tartışma hakkında yorumu sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Ferdi kardeşimi çok severdim. O da beni çok severdi. Biz birbirimizi çok severdik açıkçası. Allah gani gani rahmet eylesin. O da bu dünyadaki görevini çok güzel yaptı. Allah gani gani rahmet eylesin."
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"O benim dostumdu"
Orhan Gencabay, Ferdi Tayfur için düzenlenen törende "O benim dostumdu, kardeşimdi" ifadelerini kullanmıştı. Tayfur'un çok güzel çalışmalar yaptığına işaret eden Gencebay, "Gerçekten kimseye nasip olmayan ilgi ve sevgiyle karşılaştı. Benim çok eski arkadaşımdı, kardeşimdi. 75 yılında Ferdi kardeşim çok çalışmalar yapıyordu. Halkımız muazzam bir ilgi gösterdi" dedi.
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1970'li yıllarda kendilerini "Ferdici ve Orhancı" diye ayırdıklarından söz eden Gencebay, "Biz birbirimizi çok seviyorduk. Aramızı açmak için çeşitli yalanlar söylediler. Çok iyi dosttuk. O benim sevgili kardeşim. Sevgili kardeşim, bu dünyadaki görevini çok güzel yaptı ve göçtü. Sanatçıyı yaşayalım ki sanat yaşasın" açıklamasında bulundu.