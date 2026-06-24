Azerbaycan'da İslam İşbirliği zirvesi: Numan Kurtulmuş'dan önemli açıklamalar... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Millî Meclisi'nin ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. Konferansı kapsamında parlamento ve heyet başkanları ile bir araya geldi.