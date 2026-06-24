  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın fiyatları yatırımcısını üzdü: Bugün 1 gram altın, ons altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yatırımcısını üzdü: Bugün 1 gram altın, ons altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Yayınlanma:
Altın fiyatları yatırımcısını üzdü: Bugün 1 gram altın, ons altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
Güçlenen dolar ve faiz baskısı altın fiyatlarını vurdu! Altın fiyatları son iki haftanın en düşüğündeKüresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler ve doların 13 aylık zirvesine tırmanması, altın fiyatlarında sert düşüşlere neden oldu.
Altın fiyatları yatırımcısını üzdü: Bugün 1 gram altın, ons altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 1 110

Güçlenen dolar ve faiz baskısı altın fiyatlarını vurdu! Altın fiyatları son iki haftanın en düşüğünde
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler ve doların 13 aylık zirvesine tırmanması, altın fiyatlarında sert düşüşlere neden oldu. Spot altın, erken işlemlerde 4.050,54 dolara kadar gerileyerek 11 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Altın fiyatları yatırımcısını üzdü: Bugün 1 gram altın, ons altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 2 210

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi ve doların 13 ayın zirvesine tırmanması, altın fiyatlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. Çarşamba günü kayıplarını genişleten altın, son iki haftanın en düşük seviyelerini test etti.

Altın fiyatları yatırımcısını üzdü: Bugün 1 gram altın, ons altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 3 310

ALTIN DÜŞÜŞTE...

Altın fiyatları yatırımcısını üzdü: Bugün 1 gram altın, ons altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 4 410

SPOT VE GRAM ALTINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Güne satış baskısıyla başlayan spot altın, erken seans işlemlerinde 4.050,54 dolara kadar gerileyerek 11 Haziran’dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Gün içinde gelen tepki alımlarıyla hafif toparlanan spot altın, saat 08:00 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 1,13 azalışla 4.064,77 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları yatırımcısını üzdü: Bugün 1 gram altın, ons altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 5 510

Yurt içi piyasalarda ise gram altın, küresel düşüşe paralel olarak yüzde 1,1 değer kaybetti ve 6.075,62 TL seviyesine çekildi. Dünü 6.244,89 TL’den kapatan Kapalıçarşı’da da fiziki altın fiyatlarında gevşeme dikkat çekti.

Altın fiyatları yatırımcısını üzdü: Bugün 1 gram altın, ons altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 6 610

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları yatırımcısını üzdü: Bugün 1 gram altın, ons altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 7 710

JEOPOLİTİK RİSKLER VE SAVAŞIN ETKİSİ

Altın fiyatları, şubat ayı sonunda patlak veren ABD-İsrail savaşı sonrasındaki süreçte yaklaşık yüzde 23 oranında değer kaybetti. Diğer yandan, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelere ilişkin gelen çelişkili açıklamalar piyasalardaki belirsizliği artırıyor.

Altın fiyatları yatırımcısını üzdü: Bugün 1 gram altın, ons altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 8 810

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın süresiz nükleer denetimleri kabul ettiğini öne sürerken, Tahran yönetimi bu iddiaları yalanlayarak böyle bir taviz verilmediğini duyurdu. Taraflar, İran’ın yurt dışındaki dondurulmuş fonlarının serbest bırakılmasına yönelik detaylarda da uzlaşabilmiş değil.

Altın fiyatları yatırımcısını üzdü: Bugün 1 gram altın, ons altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 9 910

GÖZLER FED VE KRİTİK PCE VERİSİNDE

Piyasalarda Fed’e yönelik beklentiler radikal şekilde değişti. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantı öncesinde bu yıl için yalnızca bir faiz artışı beklenirken, güncel fiyatlamalar Fed’in bu yıl üç kez faiz artırımına gideceğine işaret ediyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında son 13 ayın en yüksek seviyesine çıkması, altını yabancı yatırımcılar için daha maliyetli hale getirerek baskıyı artırıyor.

Altın fiyatları yatırımcısını üzdü: Bugün 1 gram altın, ons altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 10 1010

Yatırımcılar, Fed’in para politikası rotasına dair daha net ipuçları edinmek adına Perşembe günü açıklanacak olan ve bankanın en çok dikkate aldığı enflasyon göstergelerinden biri olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine kilitlenmiş durumda.

HABERE YORUM KAT