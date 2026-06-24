Altın fiyatları yatırımcısını üzdü: Bugün 1 gram altın, ons altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

GÖZLER FED VE KRİTİK PCE VERİSİNDE

Piyasalarda Fed’e yönelik beklentiler radikal şekilde değişti. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantı öncesinde bu yıl için yalnızca bir faiz artışı beklenirken, güncel fiyatlamalar Fed’in bu yıl üç kez faiz artırımına gideceğine işaret ediyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında son 13 ayın en yüksek seviyesine çıkması, altını yabancı yatırımcılar için daha maliyetli hale getirerek baskıyı artırıyor.