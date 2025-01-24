Ayşe Barım'ın dosyası kabarıyor: 'Gezici' menajerin oyuncuları Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı!

HALİT ERGENÇ VE DOLUNAY SOYSERT İFADEYE ÇAĞRILDI

İşte tüm bu gelişmeler üzerine gözaltına alınan Barım hem kendi hem de Gezi'de yanına aldığı sanatçıların başını yaktı.

Ünlü menajerin ev ve iş yerinde ekipler tarafından arama yapılırken oyuncular Dolunay Soysert ve Halit Ergenç de başsavcılık tarafından 'polis eşliğinde 'ifadeye çağrıldı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacak oyuncu sayısının artması bekleniyor.