Ayşe Barım'ın dosyası kabarıyor: 'Gezici' menajerin oyuncuları Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı!

Emniyet teşkilâtına sızmış Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup polislerin de rol aldığı olaylar 27 Mayıs 2013’te başladı ve 20 gün boyunca devam etti.
Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da destek verdiği olaylar sırasında hükümet, provokasyonların önüne geçmek için yaklaşık 10 gün boyunca emniyet güçlerini Taksim Meydanı'ndan çekti.
Dükkânların yağmalandığı, Atatürk Kültür Merkezi'nin PKK'lılarca işgal edildiği süreçte Taksim ve çevresinde kamu otoritesi ortadan kalktı.
Karanlık birkaç hafta boyunca işlenmiş pek çok suç cezasız kaldı.