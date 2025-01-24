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Ayşe Barım'ın dosyası kabarıyor: 'Gezici' menajerin oyuncuları Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı!

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Ayşe Barım'ın dosyası kabarıyor: 'Gezici' menajerin oyuncuları Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı!
Ayşe Barım'ın dosyası kabarıyor: 'Gezici' menajerin oyuncuları Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı! İşte önemli detaylar...
Ayşe Barım'ın dosyası kabarıyor: 'Gezici' menajerin oyuncuları Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı! 1 110

Oyunculuk sektöründeki tekelleşme iddiaları büyüyor. Menajer Ayşe Barım'ın Gezi olaylarında, bünyesindeki sanatçılarla aktif görev aldığı belirlenmişti.

Ayşe Barım'ın dosyası kabarıyor: 'Gezici' menajerin oyuncuları Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı! 2 210

Bunun üzerine gözaltına alınan ünlü ismin sorgusu sürerken oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert de ifadeye çağrıldı. Bu arada Taksim Meydanı'nı 20 günde savaş alanına çeviren Gezi Olayları'na dair Barım ve Ergenç'in görüntüleri yeniden hafızalardaki yerini aldı.

Ayşe Barım'ın dosyası kabarıyor: 'Gezici' menajerin oyuncuları Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı! 3 310

Oyunculuk sektöründeki tekelleşme iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma başka bir yöne doğru evrildi.

Ayşe Barım'ın dosyası kabarıyor: 'Gezici' menajerin oyuncuları Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı! 4 410

Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim'in kurucusu Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasının ardından soruşturmanın seyri değişti.

Ayşe Barım'ın dosyası kabarıyor: 'Gezici' menajerin oyuncuları Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı! 5 510

Zira Barım'ın gözaltına alınma nedeni Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek.

Ayşe Barım'ın dosyası kabarıyor: 'Gezici' menajerin oyuncuları Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı! 6 610

GEZİ PARKI'NDA ROL OYNADIĞI YAZILMIŞTI
Olayın ilk patlak verdiği zamanlarda "Ayşe Barım kimdir?" sorusuna cevap niteliği taşıyan haberlerde bu ismin Gezi Parkı olaylarında, bünyesindeki sanatçıları olaylara katılmaları için yönlendirdiği yazılmıştı.

Konuyla alakalı sosyal medyada da birçok detaylı paylaşım yapılmıştı.

Ayşe Barım'ın dosyası kabarıyor: 'Gezici' menajerin oyuncuları Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı! 7 710

HALİT ERGENÇ VE DOLUNAY SOYSERT İFADEYE ÇAĞRILDI
İşte tüm bu gelişmeler üzerine gözaltına alınan Barım hem kendi hem de Gezi'de yanına aldığı sanatçıların başını yaktı.

Ünlü menajerin ev ve iş yerinde ekipler tarafından arama yapılırken oyuncular Dolunay Soysert ve Halit Ergenç de başsavcılık tarafından 'polis eşliğinde 'ifadeye çağrıldı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacak oyuncu sayısının artması bekleniyor.

Ayşe Barım'ın dosyası kabarıyor: 'Gezici' menajerin oyuncuları Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı! 8 810

'GEZİ' OLAYLARI BİR KEZ DAHA HATIRLANDI
Bu arada gelişme sonrası sosyal medyada ünlü menajerin sanatçıları Gezi Parkı olaylarında yönlendirdiğine dair görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntüde günlerce terör örgütü üyelerinin işgaline uğrayan olay yerinde sanatçılarla birlikte olan Barım’ın Halit Ergenç ile birlikte yürüdüğü anlar yer alıyor.

Barım o anlarda telefon ile yaptığı görüşmede “Otelin tam karşısındayız” diyor.

O görüntüde Ozan Güven, Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin de olduğu görülüyor.

Ayşe Barım'ın dosyası kabarıyor: 'Gezici' menajerin oyuncuları Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı! 9 910

AĞACI BAHANE ETTİLER, HER YERİ YAKIP YIKTILAR
Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kast eden Gezi Parkı olayları ağaçların kesilerek yerine Topçu Kışlası yapılmasına karşı başlatılmış gibi görünse de kısa zamanda hükümeti yıkmaya yönelik dış destekli bir kalkışmaya dönüştü.

Ayşe Barım'ın dosyası kabarıyor: 'Gezici' menajerin oyuncuları Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı! 10 1010

Emniyet teşkilâtına sızmış Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup polislerin de rol aldığı olaylar 27 Mayıs 2013’te başladı ve 20 gün boyunca devam etti.

Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da destek verdiği olaylar sırasında hükümet, provokasyonların önüne geçmek için yaklaşık 10 gün boyunca emniyet güçlerini Taksim Meydanı'ndan çekti.

Dükkânların yağmalandığı, Atatürk Kültür Merkezi'nin PKK'lılarca işgal edildiği süreçte Taksim ve çevresinde kamu otoritesi ortadan kalktı.

Karanlık birkaç hafta boyunca işlenmiş pek çok suç cezasız kaldı.

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