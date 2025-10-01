Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısına çıktı: Hakkında 30 yıla kadar hapis isteniyor!

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan Ayşe Barım, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya ünlü oyuncular da tanık olarak katıldı.

Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci ve Halit Ergenç ifadelerinde Gezi Parkı'na kendi iradeleriyle gittiklerini belirtti.

Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması görülecek. Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saryı'nda bulunan 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşma öncesi Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler, Şükran Ovalı'nın da aralarında bulunduğu pek çok oyuncu destek için adliyeye geldi.

Menajer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 26. Ağır Ceza salonunun yetersiz kalması sebebiyle 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Barım ve avukatları katılırken, bazı oyuncular da tanık olarak dinlenmek üzere salonda hazır bulundu.

'VATANDAŞLIK HASSASİYETİYLE BUNLARI YAZDIM'

Ayşe Barım'ın ikinci kez hakim karşısına çıktığı duruşma kimlik kontrolüyle başladı. Duruşmada tanık olarak dinlenen oyuncu Hümeyra Akbay, "Benim bildiğim bir şey yok. Ayşe apolitik bir insandır, baskı yapmaz. Gezi'ye de gittim, kendi fikrimdi. Ayşe'nin hiçbir dahili yoktur, yönlendirmesi olmadı" dedi. Ayşe Barım'ı ihbar eden tanık olarak dinlenen Sedat Gül ise, "Kendisini sosyal medya ve televizyondan tanıyorum. Sosyal medyada kendisiyle ilgili yazmıştım. Sosyal medyada ve haberlerde çok gördüğüm için bir vatandaş olarak görüşümü yazdım sadece. Birşeye birebir şahitlik ettiğim olmadı, vatandaşlık hassasiyetiyle bunları yazdım" dedi.Tanık olarak dinlenen oyuncu Bergüzar Korel ise, "Ayşe Barım hiçbir şekilde Gezi Parkı'na gitmem için beni yönlendirmedi. Ben bireysel olarak eşimle gittim, kendisini de gittiğimde görmedim. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili de bir yönlendirmesi olmadı" şeklinde konuştu.

'HEM MENAJERİM HEM ÇOK YAKIN ARKADAŞIM'

Tanık olarak dinlenen oyuncu Ceyda Düvenci, "3 gün Gezi Parkı olaylarına katıldım. Ayşe Barım'ın yönlendirmesi olmadı, kendi inisiyatifimle katıldım. Orada da görmedim. Ben daha önceki ifadelerimde neyse onu anlattım. Dostum olduğunu söyledim, korumak için bunları anlatmadım. Kendisinin apolitik olduğunu da belirttim. 23 yıldır Ayşe ile çalışıyorum, sadece menajerim değil dostum. Bu yüzden telefon irtibatlarımız sık. Özel hayatımda dertleşmeye ihtiyacım olduğunda en çok aradığım isim Ayşe Barım. Hangi projede yer alacağıma da ben karar veririm. Sosyal medya içeriklerim hakkında da ben karar veririm" ifadelerini kullandı.Tanık olarak dinlenen oyuncu Dolunay Soysert ise, "Gezi Parkı olaylarına birçok kez katıldım. Ayşe Barım ile sadece bir kez karşılaştım. Hepsine kendi irademle gittim. Genel bir menajerlik sözleşmem yok. Hangi projelerde yer alacağıma da, sosyal medya paylaşımlarıma da kesinlikle ben karar veririm. Telefon görüşmelerimiz sık çünkü hem menajerim hem de çok yakın arkadaşım. İki yakın arkadaşın telefonda konuşması çok normal değil mi" şeklinde konuştu.

'AYŞE BARIM İLE 23-24 YILDIR ÇALIŞIYORUZ'

Tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ise, "Herhangi bir yönlendirme olmadı. Gezi Parkı olaylarına 3-4 gün gittim, orada karşılaştık; benden önce mi sonra mı geldi bilmiyorum. Biz dizi setinden çıkıp gittik. Ayşe Barım ile 23-24 yıldır çalışıyoruz, hiçbir zaman böyle bir yönlendirmesi olmadı. Böyle şeylerin kararını kendimiz veriyoruz" şeklinde konuştu.

