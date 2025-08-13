Aydın'da yer yerinden oynuyor! Özlem Çerçioğlu'nun WhatsApp konuşmaları sızdı: İddialar tartışmaları alevlendirecek!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği ve bu süreçte belediye personeli ile muhtarlara "CHP'den istifa edin" baskısı yaptığı iddia edildi. Gazeteci Barış Pehlivan ise, belediye personeline istifa talimatı verildiğini iddia eden WhatsApp mesajlarını paylaştı. Çerçioğlu'ndan henüz resmi açıklama gelmedi.

Aydın'da siyaset gündemi, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında ortaya atılan çarpıcı iddialarla sarsıldı. Yerel basında ve sosyal medya paylaşımlarında, Çerçioğlu'nun hem belediye personeline hem de muhtarlara CHP'den istifa etmeleri yönünde baskı yaptığı öne sürüldü.

İKİ FARKLI AÇIKLAMA YAPILDI

CHP'den istifa ederek perşembe günü AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Özlem Çerçioğlu, kentte tartışma yarattı. AK Parti Aydın İl Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Cumali Uçar, bu iddiaları yalanlayarak, "Çerçioğlu'nun ne Cumhur İttifakı paydaşlarımızla ne de AK Partimizde olamayacağını hepimiz biliyoruz" dedi.

Uçar, CHP'li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve 13 belediye meclis üyesinin perşembe günü AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Buna karşın, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül farklı bir açıklama yaparak, Çerçioğlu'nun yanı sıra Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü.

YEREL BASINDAN BASKI İDDİASI

Aydın'ın yerel gazetelerinden birinde çıkan "Çerçioğlu'ndan 'istifa edin' baskısı" başlıklı haberde, çok sayıda muhtarın aranarak CHP'den istifaya zorlandığı, aksi takdirde hizmet götürülmeyeceğinin söylendiği iddia edildi. Haberde ayrıca, CHP üyesi belediye personelinin, işlerini kaybedecekleri uyarısıyla e-Devlet üzerinden istifaya yönlendirildiği öne sürüldü. Gazetede yer alan başka bir iddiaya göre; Çerçioğlu, adının geçtiği "Aziz İhsan Aktaş" soruşturmasından kurtulmak amacıyla AK Parti'ye geçmeyi planlıyor. Hatta, AK Parti ile arada koordinasyonu sağlayacak ismin Ozan Çavuşoğlu olacağı iddia edildi. Çerçioğlu ile birlikte yargılanan bazı personelin de ceza almaktan kurtulacakları inancıyla sevindiği ileri sürüldü.

YAZIŞMALAR PAYLAŞILDI

Gazeteci Barış Pehlivan ise sosyal medya hesabından, Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının WhatsApp konuşmalarına ait olduğu iddia edilen ekran görüntülerini paylaştı. Bu mesajlarda, bir kişinin personel grubuna "Arkadaşlar CHP üyeliğinden istifa edelim. Ekran görüntüsünü bana gönderin. Başkanın talimatı…" yazdığı görüldü. Ortaya atılan iddialar Aydın'da siyasi gündemi hareketlendirirken, Özlem Çerçioğlu'ndan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

