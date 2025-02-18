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Ayasofya tarihine darbe: 1500 yıllık tarihi sarnıç, masaj salonuna çevirildi!

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Ayasofya tarihine darbe: 1500 yıllık tarihi sarnıç, masaj salonuna çevirildi!
Ayasofya tarihine darbe: 1500 yıllık tarihi sarnıç, ruhsatsız bir işletme tarafından masaj salonuna dönüştürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ayasofya tarihine darbe: 1500 yıllık tarihi sarnıç, masaj salonuna çevirildi! 1 19

Ayasofya tarihine darbe: 1500 yıllık tarihi sarnıç, ruhsatsız bir işletme tarafından masaj salonuna dönüştürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ayasofya tarihine darbe: 1500 yıllık tarihi sarnıç, masaj salonuna çevirildi! 2 29

Ayasofya Camii yanında bulunan 1500 yıllık tarihi sarnıç, ruhsatsız bir işletme tarafından masaj salonuna dönüştürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Sarnıç içerisine havuz da yapıldığı görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da suç duyurusunda bulunduğu Navitas Spa Sarnıç’ı Fatih Belediyesi tarafından mühürlendi.

Ayasofya tarihine darbe: 1500 yıllık tarihi sarnıç, masaj salonuna çevirildi! 3 39

İstanbul'un en önemli yapılarının başında gelen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yanında bulunan 1500 yıllık tarihi sarnıç, ruhsatsız bir işletme tarafından masaj salonuna çevrildi.

Turistik işletme, turizm için önem taşıyan tarihi sarnıcı SPA merkezine çevirince kıyamet koptu. Fatih Belediyesi sarnıçla ilgili birden çok aykırılık tespit etti. Ayrıca sarnıcın ruhsatsız olduğu belirlendi.

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada infiale yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, 1500 yıllık tarihi sarnıcın masaj salona çevrilmesi büyük tepki çekti.

Ayasofya tarihine darbe: 1500 yıllık tarihi sarnıç, masaj salonuna çevirildi! 4 49

KİŞİ BAŞI 200 EURO
Ayasofya Camii yakınındaki 1500 yıllık tarihi sarnıcın masaj salonuna dönüştürülmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, olayla ilgili soruşturma başlattı

Tarihi sarnıcın içinde havuz ve özel masaj odaları yapıldığı tespit edildi. İşletmenin müşterilere 40 dakika masaj ve 40 dakika havuz hizmeti sunduğu, karşılığında kişi başı 200 euro (7 bin 600 TL) aldığı belirlendi.

Ayasofya tarihine darbe: 1500 yıllık tarihi sarnıç, masaj salonuna çevirildi! 5 59

"SICAK TAŞ MASAJI VE SİHR-İ SARNIÇ ÇİFT TERAPİ PAKETLERİ..."
Merkezin resmi internet adresinde "Hakkımızda" bölümünde yer alan bilgilerde aynen şu ifadeler geçiyor:

"Büyülü bir atmosferde eşsiz bir spa keyfi yaşamak istiyorsanız bizi tercih edin. Sultanahmet'in kalbindeki Hagia Sofia (Ayasofya) mansions İstanbul, bin 500 yıllık tarihi sarnıcın içinde modern bir SPA merkezine ev sahipliği yapıyor. Kişiye özel hizmet veren ve eşi benzeri olmayan bir merkez. Burada üst düzey pek çok hizmet sunuluyor. Masaj terapileri, ruh, beden ve akıl uyumuna odaklanıyor. Egzotik Orta Asya masajlarını profesyonel ekipler uyguluyor. 13 farklı masaj ve bakım paketi sunan Spa'da uzak doğu, İsveç, aromaterapi, mum, sultan, sıcak taş masajı ve sihr-i sarnıç çift terapi paketleri sıklıkla tercih edilen bakımlar arasında yer alıyor."

Ayasofya tarihine darbe: 1500 yıllık tarihi sarnıç, masaj salonuna çevirildi! 6 69

KAÇAK EKLENTİLER YAPILMIŞ
Yapılan denetimlerde, tarihi sarnıcın vakıf, kamu ve özel mülkiyete ait olduğu belirlendi. Kentsel Arkeolojik Sit Alanında ve Sultanahmet Meydanı ve Barbaros Evleri Turizm Merkezi Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları kapsamında kaldığı tespit edildi.

Sarnıcın 1'inci grup tescilli sarnıç olduğu ve içinde bulunan mahzenin de tescilli olduğu görüldü. Tescilli sarnıç için 13 Şubat 1991 tarihli kurul karar ile rölövesi ve restorasyon projesine uygunluk verilen sarnıç için masaj ve jakuzi salonuna çevrilmesiyle kaçak eklentiler yapıldığı anlaşıldı.

Ayasofya tarihine darbe: 1500 yıllık tarihi sarnıç, masaj salonuna çevirildi! 7 79

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, İstanbul'un Fatih ilçesindeki 1500 yıllık sarnıcın masaj salonuna çevrilmesi şikayetleri üzerine ilgili Fatih Belediyesine taşınmazın onaylı projeleriyle izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılması kararı iletildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan "1500 yıllık sarnıcı masaj salonuna çevirdiler" başlıklı habere konu İstanbul'daki taşınmaz kültür varlığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022'de kaldırma kararı verdiği, 2023'te ise suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde yer alan sarnıcın kentsel arkeolojik sitte kaldığı, birinci grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu sarnıcın, bir otel işletmesi tarafından havuz olarak kullanıldığına ilişkin şikayetler üzerine ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce gerekli iş ve işlemler ivedilikle başlatılmış ve 15.11.2022 tarihli Kurul kararı ile sarnıç ve mahzendeki aykırılıkların 6 ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına karar verilmiştir. Bahse konu izinsiz uygulamaların kaldırılmaması üzerine alınan 26.12.2023 tarihli Kurul kararı ile suç duyurusunda bulunulmuş ve aykırılıkların giderilerek rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletilmesine karar verilmiştir. Akabinde ilgililerince tescilli taşınmaza ilişkin vergi muafiyeti talebi iletilmiş ve 27.11.2024 tarihli Kurul kararı ile söz konusu talep taşınmazdaki aykırılıklar giderilmediği için uygun görülmemiştir."

Ayasofya tarihine darbe: 1500 yıllık tarihi sarnıç, masaj salonuna çevirildi! 8 89

İZİNSİZ UYGULAMA KALDIRILSIN
Açıklamada, ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün muhtelif yazıları ile alınan kurul kararlarının takibi yapılarak, en son 19 Aralık 2024 tarihli Müdürlük yazısıyla ilgili kurumlardan kurul kararı gereklerinin ivedilikle yerine getirilmesi ve izinsiz uygulamaların kaldırılmasının istendiği belirtildi.

Fatih Belediyesinin 31 Aralık 2024 tarihli yazısı ile kurul kararının yerine getirilebilmesi için aykırılıkların neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve onaylı projelerin iletilmesinin istenildiği belirtilerek, "İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.01.2025 tarihli yazısı ile taşınmazdaki aykırılıklar ayrıntılı şekilde ifade edilerek onaylı projeleriyle izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılması için ilgili belediyeye iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ayasofya tarihine darbe: 1500 yıllık tarihi sarnıç, masaj salonuna çevirildi! 9 99

BİZANS DÖNEMİNDE İNŞA EDİLDİ
1500 yıllık tarihi sarnıç, Bizans döneminde inşa edilmiştir ve Ayasofya'nın su ihtiyacını karşılamak için kullanılmıştır.

Söz konusu yapı, geniş bir alanı kaplayan, altıgen ve dörtgen sütunlarla desteklenen, kubbesiyle ünlü bir mimari yapıya sahiptir.

Sarnıç, suyun depolanması için tasarlanmış ve taş sütunlarla desteklenen bir yer altı su rezervuarıdır.


Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da suç duyurusunda bulunduğu Navitas Spa Sarnıç’ı Fatih Belediyesi tarafından mühürlendi.

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