Ayasofya tarihine darbe: 1500 yıllık tarihi sarnıç, masaj salonuna çevirildi!

KAÇAK EKLENTİLER YAPILMIŞ

Yapılan denetimlerde, tarihi sarnıcın vakıf, kamu ve özel mülkiyete ait olduğu belirlendi. Kentsel Arkeolojik Sit Alanında ve Sultanahmet Meydanı ve Barbaros Evleri Turizm Merkezi Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları kapsamında kaldığı tespit edildi.

Sarnıcın 1'inci grup tescilli sarnıç olduğu ve içinde bulunan mahzenin de tescilli olduğu görüldü. Tescilli sarnıç için 13 Şubat 1991 tarihli kurul karar ile rölövesi ve restorasyon projesine uygunluk verilen sarnıç için masaj ve jakuzi salonuna çevrilmesiyle kaçak eklentiler yapıldığı anlaşıldı.