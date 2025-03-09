Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası

ALMANYA: AB DIŞI ORTAKLAR DA YARARLANMALI

Financial Times'ın haberine göre geçtiğimiz hafta düzenlenen AB Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Bu fonların, AB üyesi olmayan ancak bizimle yakın iş birliği içinde olan Birleşik Krallık, Norveç, İsviçre ve Türkiye gibi ülkelerin de erişimine açık olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Scholz, AB’nin savunma kapasitesini artırmak için dış ortaklarla iş birliğinin hayati olduğunu vurguladı.