Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası
Yayınlanma:
09 Mart 2025 14:44
Avrupa Birliğinin (AB), ABD'nin NATO'yu etkisizleştirme plan ve çabaları karşısında savunma sanayisinde güçlü bir birliktelik kurmak için savunma sanayisinin Türkiye'li mi, Türkiye'siz mi olmalı tartışmaları iyiden iyiye yüksek sesle tartışılmaya başlandı.
1 14
Avrupa Birliği'nin (AB) 150 milyar avroluk savunma yatırımı planı, Fransa ve Almanya arasında Türkiye'nin de dahil edilmesi konusunda tartışmalara yol açtı.
2 14
AB Komisyonu, büyük bir yeniden silahlanma hamlesini finanse etmek üzere 150 milyar Avro borçlanma planlarını açıkladı.
3 14
ÖNCELİK KİME?
150 milyar avroluk savunma yatırımı planı, Almanya ve Fransa arasında ciddi bir görüş ayrılığına neden oldu. Almanya, AB dışındaki ülkelerin de bu yatırımlardan faydalanması gerektiğini savunurken, Fransa yalnızca AB içinde üretilen silah ve askeri ekipmanlara öncelik verilmesini talep ediyor.
4 14
ALMANYA: AB DIŞI ORTAKLAR DA YARARLANMALI
Financial Times'ın haberine göre geçtiğimiz hafta düzenlenen AB Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Bu fonların, AB üyesi olmayan ancak bizimle yakın iş birliği içinde olan Birleşik Krallık, Norveç, İsviçre ve Türkiye gibi ülkelerin de erişimine açık olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Scholz, AB’nin savunma kapasitesini artırmak için dış ortaklarla iş birliğinin hayati olduğunu vurguladı.
5 14
FRANSA: YALNIZCA AB ÜLKELERİ YARARLANMALI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise AB’nin askeri bağımsızlığını güçlendirmek adına fonların yalnızca AB içindeki üreticilere yönlendirilmesi gerektiğini savundu. Macron, "Bu fonların AB dışına harcanmasını kabul edemeyiz. Avrupa, savunma alanında kendi ayakları üzerinde durabilmeli ve bağımsız hareket edebilmelidir." dedi.
6 14
AB DİPLOMATLARINDAN ENDİŞE: 150 MİLYAR AVROLUK PLAN AKSAYABİLİR
Brüksel’deki diplomatlar, Fransa ve Almanya arasındaki anlaşmazlığın, daha önce benzer nedenlerle geciken 1,5 milyar avroluk Avrupa Savunma Sanayii Programı’nda olduğu gibi, bu fonun da uygulanmasını zorlaştırabileceğini belirtiyor. Geçtiğimiz kış, Paris’in AB dışından bileşenlerin kullanılmasına sınırlamalar getirme çabaları nedeniyle bu programda ilerleme sağlanamamıştı.
7 14
TÜRKİYE’NİN ROLÜ VE MUHTEMEL SENARYOLAR
Türkiye, NATO üyesi olarak Avrupa savunma sanayii içinde önemli bir aktör konumunda bulunuyor.
8 14
Türk savunma sanayii, özellikle insansız hava araçları (İHA) ve uzun menzilli saldırı sistemleri konusunda son yıllarda ciddi ilerlemeler kaydetti. Almanya’nın Türkiye’yi sürece dahil etmek istemesi, Türk savunma sanayiinin Avrupa güvenliğindeki rolünü daha da artırabilir.
9 14
Avrupa Komisyonu yetkilileri, Fransa ve Almanya arasındaki gerilimin çözüme kavuşturulması için taraflarla yoğun müzakereler yürütüyor.
10 14
AB kaynakları, Fransa'nın itirazlarına rağmen çoğunluk desteği ile fonun kabul edilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Ancak Macron’un çekinceleri nedeniyle süreçte gecikmeler yaşanabileceği öngörülüyor.
11 14
Önümüzdeki günlerde AB liderlerinin ve savunma sanayii temsilcilerinin konuyu netleştirmek için bir araya gelmesi bekleniyor.
12 14
Avrupa’nın, özellikle ABD’nin küresel güvenlik politikalarındaki değişimleri göz önünde bulundurarak, bağımsız savunma yeteneklerini geliştirmesi gerektiği konusunda ise ortak bir görüş hakim.
13 14
14 14