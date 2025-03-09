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Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası

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Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası
Avrupa Birliğinin (AB), ABD'nin NATO'yu etkisizleştirme plan ve çabaları karşısında savunma sanayisinde güçlü bir birliktelik kurmak için savunma sanayisinin Türkiye'li mi, Türkiye'siz mi olmalı tartışmaları iyiden iyiye yüksek sesle tartışılmaya başlandı.
Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası 1 114

Avrupa Birliği'nin (AB) 150 milyar avroluk savunma yatırımı planı, Fransa ve Almanya arasında Türkiye'nin de dahil edilmesi konusunda tartışmalara yol açtı.

Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası 2 214

AB Komisyonu, büyük bir yeniden silahlanma hamlesini finanse etmek üzere 150 milyar Avro borçlanma planlarını açıkladı.

Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası 3 314

ÖNCELİK KİME?

150 milyar avroluk savunma yatırımı planı, Almanya ve Fransa arasında ciddi bir görüş ayrılığına neden oldu. Almanya, AB dışındaki ülkelerin de bu yatırımlardan faydalanması gerektiğini savunurken, Fransa yalnızca AB içinde üretilen silah ve askeri ekipmanlara öncelik verilmesini talep ediyor.

Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası 4 414

ALMANYA: AB DIŞI ORTAKLAR DA YARARLANMALI

Financial Times'ın haberine göre geçtiğimiz hafta düzenlenen AB Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Bu fonların, AB üyesi olmayan ancak bizimle yakın iş birliği içinde olan Birleşik Krallık, Norveç, İsviçre ve Türkiye gibi ülkelerin de erişimine açık olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Scholz, AB’nin savunma kapasitesini artırmak için dış ortaklarla iş birliğinin hayati olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası 5 514

FRANSA: YALNIZCA AB ÜLKELERİ YARARLANMALI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise AB’nin askeri bağımsızlığını güçlendirmek adına fonların yalnızca AB içindeki üreticilere yönlendirilmesi gerektiğini savundu. Macron, "Bu fonların AB dışına harcanmasını kabul edemeyiz. Avrupa, savunma alanında kendi ayakları üzerinde durabilmeli ve bağımsız hareket edebilmelidir." dedi.

Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası 6 614

AB DİPLOMATLARINDAN ENDİŞE: 150 MİLYAR AVROLUK PLAN AKSAYABİLİR

Brüksel’deki diplomatlar, Fransa ve Almanya arasındaki anlaşmazlığın, daha önce benzer nedenlerle geciken 1,5 milyar avroluk Avrupa Savunma Sanayii Programı’nda olduğu gibi, bu fonun da uygulanmasını zorlaştırabileceğini belirtiyor. Geçtiğimiz kış, Paris’in AB dışından bileşenlerin kullanılmasına sınırlamalar getirme çabaları nedeniyle bu programda ilerleme sağlanamamıştı.

Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası 7 714

TÜRKİYE’NİN ROLÜ VE MUHTEMEL SENARYOLAR

Türkiye, NATO üyesi olarak Avrupa savunma sanayii içinde önemli bir aktör konumunda bulunuyor.

Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası 8 814

Türk savunma sanayii, özellikle insansız hava araçları (İHA) ve uzun menzilli saldırı sistemleri konusunda son yıllarda ciddi ilerlemeler kaydetti. Almanya’nın Türkiye’yi sürece dahil etmek istemesi, Türk savunma sanayiinin Avrupa güvenliğindeki rolünü daha da artırabilir.

Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası 9 914

Avrupa Komisyonu yetkilileri, Fransa ve Almanya arasındaki gerilimin çözüme kavuşturulması için taraflarla yoğun müzakereler yürütüyor.

Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası 10 1014

AB kaynakları, Fransa'nın itirazlarına rağmen çoğunluk desteği ile fonun kabul edilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Ancak Macron’un çekinceleri nedeniyle süreçte gecikmeler yaşanabileceği öngörülüyor.

Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası 11 1114

Önümüzdeki günlerde AB liderlerinin ve savunma sanayii temsilcilerinin konuyu netleştirmek için bir araya gelmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası 12 1214

Avrupa’nın, özellikle ABD’nin küresel güvenlik politikalarındaki değişimleri göz önünde bulundurarak, bağımsız savunma yeteneklerini geliştirmesi gerektiği konusunda ise ortak bir görüş hakim.

Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası 13 1314
Avrupa Birliği, ABD'siz çıkış yolu arıyor! Almanya ile Fransa arasında Türkiye kavgası 14 1414
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