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Arka Sokaklar dizisinde sürpriz ayrılık: O, isim ekibe veda ediyor...

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Arka Sokaklar dizisinde sürpriz ayrılık: O, isim ekibe veda ediyor...
Arka Sokaklar dizisinde sürpriz ayrılık: O, isim ekibe veda ediyor. İşte, haberle ilgili ayrıntılar...
Arka Sokaklar dizisinde sürpriz ayrılık: O, isim ekibe veda ediyor... 1 17

Arka Sokaklar dizisinde sürpriz ayrılık: O, isim ekibe veda ediyor. İşte, haberle ilgili ayrıntılar...

Arka Sokaklar dizisinde sürpriz ayrılık: O, isim ekibe veda ediyor... 2 27

'Arka Sokaklar' dizisi Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olmaya devam ediyor...

Arka Sokaklar dizisinde sürpriz ayrılık: O, isim ekibe veda ediyor... 3 37

Arka Sokaklar'da Fikri Yeniceli rolüne hayat veren Burak Alkaş ekibe veda ediyor.

Arka Sokaklar dizisinde sürpriz ayrılık: O, isim ekibe veda ediyor... 4 47

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun başrolünü paylaştığı Arka Sokaklar dizisi her bölümüyle ilgi çekiyor.

Arka Sokaklar dizisinde sürpriz ayrılık: O, isim ekibe veda ediyor... 5 57

Cuma akşamlarına damga vuran ekranların en uzun soluklu dizisinde bu defa beklenmedik bir veda yaşanacak.

Arka Sokaklar dizisinde sürpriz ayrılık: O, isim ekibe veda ediyor... 6 67

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Fikri Yeniceli rolüne hayat veren Burak Alkaş ekibe ilerleyen bölümlerde veda etmeye hazırlanıyor.

Arka Sokaklar dizisinde sürpriz ayrılık: O, isim ekibe veda ediyor... 7 77

3 YAPIMDA BİRDEN ROL ALIYOR

Öte yandan Burak Alkaş şu günlerde toplam 3 dizide birden rol alıyoe. Ana akımda Arka Sokaklar'da seyirciyle buluşan Alkaş, TRT tabii'nin Yeşil Deniz Milenyum ve Tozkoparan İskender Kaos dizilerinde rol alıyor.

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