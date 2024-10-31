Arda Güler gemileri yaktı! Real Madrid ile ilgili kararını verdi

Ancelotti'nin güvenini kazanamayan milli futbolcunun, takımdan kiralık olarak ayrılmaya artık daha sıcak baktığı öne sürüldü. Haberde, "Arda Güler ve yakın çevresi, kiralık olarak ayrılmanın geri bir adım değil, Real Madrid'e daha güçlü dönebilmek için bir fırsat olduğunu biliyor." ifadeleri kullanıldı.

