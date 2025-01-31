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Aras Bulut'u sarsan haber! Babası Cengiz İynemli, hayata veda etti haberiyle sarsıldı

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Aras Bulut'u sarsan haber! Babası Cengiz İynemli, hayata veda etti haberiyle sarsıldı
Türk sinemasının ve dizilerinin başarılı oyuncusu Aras Bulut İynemli, Babası Cengiz İynemli, 76 yaşında hayata veda etti haberiyle sarsıldı
Aras Bulut'u sarsan haber! Babası Cengiz İynemli, hayata veda etti haberiyle sarsıldı 1 17

Ünlü oyuncunun babasının vefat haberi sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.


Aras Bulut'u sarsan haber! Babası Cengiz İynemli, hayata veda etti haberiyle sarsıldı 2 27

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aileye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Cengiz İynemli'nin cenazesi bugün İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.


Aras Bulut'u sarsan haber! Babası Cengiz İynemli, hayata veda etti haberiyle sarsıldı 3 37

Cenaze törenine Aras Bulut İynemli ve ailesinin yanı sıra birçok yakın dostları, sanat dünyasından isimler ve sevenleri katıldı.


Aras Bulut'u sarsan haber! Babası Cengiz İynemli, hayata veda etti haberiyle sarsıldı 4 47

Tören boyunca ünlü oyuncunun oldukça üzgün olduğu ve gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.


Aras Bulut'u sarsan haber! Babası Cengiz İynemli, hayata veda etti haberiyle sarsıldı 5 57

Aras Bulut İynemli'nin en zor günü! Baba acısıyla sarsıldı! 76 yaşında hayatını kaybetti!
Ailesi ve sevenleri, Cengiz İynemli'yi son yolculuğuna dualarla uğurlarken, dostları da aileye taziye dileklerini iletti.

Aras Bulut'u sarsan haber! Babası Cengiz İynemli, hayata veda etti haberiyle sarsıldı 6 67

Aras Bulut İynemli'nin en zor günü! Baba acısıyla sarsıldı! 76 yaşında hayatını kaybetti!
Bu dokunaklı mesaj, İynemli ailesinin acısını gözler önüne sererken, sevenlerini de derinden üzdü.

Aras Bulut'u sarsan haber! Babası Cengiz İynemli, hayata veda etti haberiyle sarsıldı 7 77

Aras Bulut İynemli'nin en zor günü! Baba acısıyla sarsıldı! 76 yaşında hayatını kaybetti!
AÇIKLAMA: 'ACI KAYBIMIZ'

Aile tarafından yapılan resmi vefat duyurusunda, Cengiz İynemli'nin hayatını kaybettiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Acı Kaybımız. Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli'nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz'un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli'nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut'un sevgili babaları, Tuğra ve Ada'nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk'ın rahmetine kavumuştur. Cenazesi 31 Ocak Cuma günü Kilyos Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir."

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