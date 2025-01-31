Aras Bulut'u sarsan haber! Babası Cengiz İynemli, hayata veda etti haberiyle sarsıldı

Aras Bulut İynemli'nin en zor günü! Baba acısıyla sarsıldı! 76 yaşında hayatını kaybetti!

AÇIKLAMA: 'ACI KAYBIMIZ'

Aile tarafından yapılan resmi vefat duyurusunda, Cengiz İynemli'nin hayatını kaybettiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Acı Kaybımız. Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli'nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz'un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli'nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut'un sevgili babaları, Tuğra ve Ada'nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk'ın rahmetine kavumuştur. Cenazesi 31 Ocak Cuma günü Kilyos Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir."