Araç sahiplerini üzen haber! Akaryakıta zam bekleniyor: 20 Eylül güncel motorin, benzin, LPG, brent Petrol fiyatları ne kadar?

Son dakika gelişmesi: Brent Petrol fiyatlarının yukarı doğru yönelmesi ile Türkiye'de güncel akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 20 Eylül güncel motorin, benzin, LPG, brent Petrol fiyatları ne kadar?

1 7 Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında yeni düzenlemeler bekleniyor. İlk haber ise salı gününden itibaren zam gelmesi beklenen benzinden geldi. 2 7 NTV'nin haberine göre; salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor. 3 7 İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin fiyatı: 41.55 TL

Motorin litre fiyatı: 41.74 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL 4 7 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin fiyatı: 41.42 TL

Motorin litre fiyatı: 41.67 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL 5 7 Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 41.90 TL

Motorin litre fiyatı: 42.19 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL 6 7 İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 42.35 TL

Motorin litre fiyatı: 42.71 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL 7 7 Birent Petrol fiyatları Brent Petrol fiyatları Saat 09: 50 itibarı ile 75.42 Dolar'dan işlem görüyor.



