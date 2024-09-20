Araç sahiplerini üzen haber! Akaryakıta zam bekleniyor: 20 Eylül güncel motorin, benzin, LPG, brent Petrol fiyatları ne kadar?
Araç sahiplerini üzen haber! Akaryakıta zam bekleniyor: 20 Eylül güncel motorin, benzin, LPG, brent Petrol fiyatları ne kadar?
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Son dakika gelişmesi: Brent Petrol fiyatlarının yukarı doğru yönelmesi ile Türkiye'de güncel akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 20 Eylül güncel motorin, benzin, LPG, brent Petrol fiyatları ne kadar?