Antalya'da hissedilen deprem: AFAD'dan son dakika açıklama geldi...
Antlya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan depreme ilişkin son dakika açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.48'de Antalya'nın Demre ilçesinde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, Demre'ye 55,47 kilometre uzaklıkta, 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
