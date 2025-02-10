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Ankara'dan vahşet haberi! Cinnet getiren anne çocuklarının bileklerini keserek katletti!

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Ankara'dan vahşet haberi! Cinnet getiren anne çocuklarının bileklerini keserek katletti!
Ankara'dan vahşet haberi: Cinnet getiren anne çocuklarının bileklerini keserek katletti! İşte, o haberle ilgili ayrıntılar...
Ankara'dan vahşet haberi! Cinnet getiren anne çocuklarının bileklerini keserek katletti! 1 18

Ankara'dan vahşet haberi: Cinnet getiren anne çocuklarının bileklerini keserek katletti! İşte, o haberle ilgili ayrıntılar...

Ankara'dan vahşet haberi! Cinnet getiren anne çocuklarının bileklerini keserek katletti! 2 28

Ankara'da cinnet getiren anne Serpil A.D. yaşları 12 ile 7 arasında değilen 3 çocuğundan ikisini öldürdü, birini ağır yaraladı.

Ankara'dan vahşet haberi! Cinnet getiren anne çocuklarının bileklerini keserek katletti! 3 38

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara'dan vahşet haberi! Cinnet getiren anne çocuklarının bileklerini keserek katletti! 4 48

Keçiören'in Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'ye (7) saldırdı.

Ankara'dan vahşet haberi! Cinnet getiren anne çocuklarının bileklerini keserek katletti! 5 58

Durumun ihbar edilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara'dan vahşet haberi! Cinnet getiren anne çocuklarının bileklerini keserek katletti! 6 68

2 çocuk öldü, biri ağır yaralı...

Ankara'dan vahşet haberi! Cinnet getiren anne çocuklarının bileklerini keserek katletti! 7 78

Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, A.B.D.'nin ise ağır yaralı olduğunu belirledi.

Ankara'dan vahşet haberi! Cinnet getiren anne çocuklarının bileklerini keserek katletti! 8 88

Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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