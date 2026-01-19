  1. Anasayfa
Ankara kulislerinden emekliyi mutlu edecek mesajlar: "Seyyanen zam ve yüksek oranlı artışlar"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, emekliler için müjde gibi mesajlar verdi, '' 2026’nın ikinci yarısından itibaren...''
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, emekliler için müjde gibi mesajlar verdi, '' 2026’nın ikinci yarısından itibaren...''

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Ankara kulislerinde iktidar çevrelerinden aldığım duyumlar emekliyi memnun edecek adımların 2026’nın ikinci yarısından itibaren atılacağı yönünde." dedi.

"Seyyanen zam ve yüksek oranlı artışlar"

Hükümetin işin farkında olduğunu belirten Atik, beklenen müjdeyi böyle duyurdu:

"Ekonomik istikrar programının olumlu sonuçları enflasyonda kalıcı düşüşü beraberinde getirdi ve jeopolitik bir kırılma olmazsa iyileşme süreci devam edecek. Türk ekonomisinin bilançosunda 266 milyar dolarlık iyileşme sağlandı.

Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak ve kayıp kaçağı önlemek için yapılan kara para, yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarından sağlanan gelirler eklendiğinde emekli ve orta sınıf için yakın zamanda olumlu gelişmeler bekleniyor.

Şimdi sıra başta emekliler olmak üzere ücretlilerin ekonomik durumlarını iyileştirmeye geldi. Vatandaş cebindeki paranın arttığını ve daha fazla ihtiyacını karşıladığını uzun süreli olarak görmeli.

Ankara kulislerinde iktidar çevrelerinden aldığım duyumlar emekliyi memnun edecek adımların 2026’nın ikinci yarısından itibaren atılacağı yönünde. Bu adımlar arasında seyyanen zam ve yüksek oranlı artışların bulunduğunu söylemek mümkün.

