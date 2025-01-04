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Amet Türk açıkladı! Silah bırakma çağrısı sinyali

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Amet Türk açıkladı! Silah bırakma çağrısı sinyali
DEM Parti'nin İmralı ziyareti sonrası, terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapacak mı merak edilirken, Ahmet Türk'ten önemli açıklamalar geldi.
Amet Türk açıkladı! Silah bırakma çağrısı sinyali 1 19

DEM Parti’nin İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşme siyasetin bir numaralı gündem maddesi.

Amet Türk açıkladı! Silah bırakma çağrısı sinyali 2 29

DEM Parti heyeti, Öcalan’la görüşmenin ardından önceki gün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Amet Türk açıkladı! Silah bırakma çağrısı sinyali 3 39

Heyet haftaya da görüşmelerini sürdürecek.

Amet Türk açıkladı! Silah bırakma çağrısı sinyali 4 49

GÖRÜŞMELER SONRASI AHMET TÜRK'TEN AÇIKLAMA

DEM Partili Ahmet Türk, son dönemdeki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Türk, geçtiğimiz günlerde DEM Parti heyetinde yer alıp, görüşmelerde yer almıştı.

Türk, Nefes Gazetesi'nden Aytunç Erkin'in sorularını yanıtladı.

Amet Türk açıkladı! Silah bırakma çağrısı sinyali 5 59

"BİR BAŞLANGIÇTIR BU"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin iyi geçtiğini belirten Türk, sürecin başlangıç aşamasında olunduğunu vurguladı.

"Aslında insanlar, sanki hazırlanmış bir konu var ve bunun üzerine konuşulduğunu düşünüyor. Öyle değil. Bir başlangıçtır bu" şeklinde konuşan Türk, sürecin daha çok erken aşamalarında olduklarının altını çizdi.

Amet Türk açıkladı! Silah bırakma çağrısı sinyali 6 69

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI GELECEK Mİ?

Açıklamalarını sürdüren Türk, Türkiye'nin kendi iç sorunlarını dış müdahalelerden uzak şekilde çözmesinden yana olduklarını belirtti.

Türk bu görüşmelerin sonunda, ikinci veya üçüncü İmralı ziyaretlerinde silah bırakma çağrısı gelebileceği ihtimalinin söz konusu olduğunu da ifadelerine ekledi.

Amet Türk açıkladı! Silah bırakma çağrısı sinyali 7 79

Ayrıca, bütün siyasi partilerle görüşmelerin devam edeceğini söyleyen Türk, heyetin bir kez daha İmralı'ya gitmesinin ardından sürecin değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

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ÖCALAN UMUT HAKKI KONUSUNA KONUŞTU MU?

Ahmet Türk, genel af tartışmalarının şu an için spekülasyon olduğunu belirtirken PKK elebaşı Öcalan’ın yaptığı görüşmelerde "umut hakkı" gibi konulara değinmediğini vurguladı.

Amet Türk açıkladı! Silah bırakma çağrısı sinyali 9 99

ÖCALAN UMUT HAKKI KONUSUNA KONUŞTU MU?

Ahmet Türk, genel af tartışmalarının şu an için spekülasyon olduğunu belirtirken PKK elebaşı Öcalan’ın yaptığı görüşmelerde "umut hakkı" gibi konulara değinmediğini vurguladı.

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