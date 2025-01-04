Amet Türk açıkladı! Silah bırakma çağrısı sinyali

"BİR BAŞLANGIÇTIR BU"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin iyi geçtiğini belirten Türk, sürecin başlangıç aşamasında olunduğunu vurguladı.

"Aslında insanlar, sanki hazırlanmış bir konu var ve bunun üzerine konuşulduğunu düşünüyor. Öyle değil. Bir başlangıçtır bu" şeklinde konuşan Türk, sürecin daha çok erken aşamalarında olduklarının altını çizdi.