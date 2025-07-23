Aman dikkat! Buz zehirliyor: Türkiye güzelini hastanelik etti!

Yaz sıcaklarının artması ile birlikte besin zehirlenmelerinin daha sık yaşanmaya başladığını hatırlatan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit “Ancak son zamanlarda soğuk içecek tüketiminin artması ile birlikte besin zehirlenmelerinin yanı sıra buz zehirlenmeleri ile de karşılaşmaktayız. Buz da bir besindir ve zararlı mikroorganizmaları barındırabilir” dedi.