Altından rekor üstüne rekor: Altın daha da çıkacak mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek ve yarım altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Altından rekor üstüne rekor: Altın daha da çıkacak mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek ve yarım altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
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Altından rekor üstüne rekor: ABD'nin ek gümrük vergisi kozunu elinde tutması altın fiyatlarını destekliyor. Altın daha da çıkacak mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve yarım altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...