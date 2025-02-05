Altından rekor üstüne rekor: Altın daha da çıkacak mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek ve yarım altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Altından rekor üstüne rekor: ABD'nin ek gümrük vergisi kozunu elinde tutması altın fiyatlarını destekliyor. Altın daha da çıkacak mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve yarım altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

1 8 Altın yatırımcıları son iki haftadır gerçek anlamda altın günlerini yaşıyorlar. Hemen her gün rekor üstüne rekor kıran altın bugün de rekor kırdı. 2 8 ABD'nin ticaret savaşlarını başlatacak hamlesi olan ek gümrük vergilerine yönelik harekete geçmesi altını güçlü kılmaya devam ediyor. 3 8 Yeni vergilere karşılık Pekin'in misillemelerinin ardından ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşı çıkacağı korkusuyla rekorlar kırmaya devam ediyor. 4 8 Ayrıca Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamaları da tepki çekti. Ateşkese rağmen ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve "oraya sahip olacağını" söyleyerek Filistin halkının başka bir yerde yaşaması gerektiği fikrini desteklemeye devam etti. 5 8 Böylece altın gerilimden beslenmiş oldu. 6 8 ONS ALTIN

Ons altın güne 2844 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2839 dolar, en yüksek de 2861 dolar oldu. Şu sıralar 2859 dolardan işlem geçiyor. 7 8 GRAM ALTIN Gram altın güne 3286 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3282 lira, en yüksek de 3308 lirayı gördü. Şu sıralar 3302 liradan alıcı buluyor. 8 8 KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Kapalıçarşı'da gram altın 3280 liradan alınırken 3318 liradan satılıyor.



