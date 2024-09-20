Altında yeni tarihi rekor! Gram altın 2.867 lirayı aşarak yeni tarihi zirveye ulaştı!

Ayrıca İsrail savaş uçakları, dün Lübnan'a hava saldırısı düzenledi. İsrail'den yapılan açıklamaya göre Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampası hedef alındı.

Değerli metal, Fed'in parasal gevşemeye doğru agresif bir başlangıç ​​olarak görülen yarım puanlık indiriminin hemen ardından Çarşamba günü ons başına 2.600 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Yine de, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indiriminin büyüklüğünün "yeni bir tempo" olarak görülmemesi gerektiği konusunda uyarmasının ardından bu yükseliş kısa sürdü.