Altında yeni tarihi rekor! Gram altın 2.867 lirayı aşarak yeni tarihi zirveye ulaştı!

Fed'in çarşamba günü 50 baz puanlık faiz indirim kararı almasının ardından bugün de Japonya Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bırakmasıyla altındaki yükseliş haftanın son işlem gününe taşındı.
Altının ons fiyatı 2.614 doların üzerine çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 1'i aşarken haftalık yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı. Böylece altın dolar bazında yatırımcısına 2024 genelinde şu ana kadar yüzde 27 kazandırmış oldu.
Analistler teknik olarak 2.650 doların direnç olarak öne çıktığını bu direncin kırılması durumunda orta vadede 2.804 doların gündeme gelebileceğini belirtti.
Yurt içinde de gram altın dolar/TL'nin de 34.11'in üzerine çıkmasıyla 2.867 liraya yükselerek rekor kırdı.
Fed'in faiz indirimlerine güçlü bir şekilde başlaması doları görece zayıflatırken bu durum altına talebi artırıyor. Uzmanlar bunun yanında İsrail odaklı yaşanan jeopolitik gerilimlerin de altını destekleyen bir diğer unsur olduğuna dikkat çekiyor.
Ortadoğu'da Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail arasındaki gerilim had safhaya ulaştı.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Lübnan'daki cihaz patlamaları sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in tüm kırmızı çizgileri aştığını söyleyerek "Bu, toplu katliamdan başka bir şey değildir. Bu bir savaş ilanıdır" dedi. Nasrallah'ın konuşma yaptığı sırada İsrail jetleri, Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.
Ayrıca İsrail savaş uçakları, dün Lübnan'a hava saldırısı düzenledi. İsrail'den yapılan açıklamaya göre Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampası hedef alındı.
Değerli metal, Fed'in parasal gevşemeye doğru agresif bir başlangıç olarak görülen yarım puanlık indiriminin hemen ardından Çarşamba günü ons başına 2.600 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Yine de, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indiriminin büyüklüğünün "yeni bir tempo" olarak görülmemesi gerektiği konusunda uyarmasının ardından bu yükseliş kısa sürdü.
Döviz kurları, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başladı.
Dolar/TL güne yüzde 0,15 artışla 34,08'den başladı. Euro/TL de yüzde 0,11 yükselişle 38,11'den el değiştirdi.
Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 oranında sabit tuttu.
Böylece üst üste altıncı toplantıda faiz sabit tutulmuş oldu. PPK metinlerinde daha önce yer verilen "sıkılaştırma" ifadesi kaldırıldı.
Ekonomistlere göre karar metninin satır araları faiz indirimi hazırlığına işaret etti.
KAYNAK: HABER7