Altında son durum ne, iniyor mu, çıkıyor mu? İran İsrail savaşı Altın fiyatlarını nasıl etkiler? 16 Haziran 2025 güncel altın fiyatları

İsrail'in İran'a saldırması sonucu İran'ın da füzelerle İsrail'e karşılık vermesi ile çıkan savaş sonucu piyasalar adeta sarsıldı. Bu gelişmeden en çok altın etkilenirken Cuma günü kapanış öncesi hızlı bir yükselişle kapatmıştı. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı, yükseliyor mu yoksa düşecek mi? İran İsrail savaşı altın fiyatlarını nasıl etkiler? İşte 16 Haziran 2025 güncel altın fiyatları.

1 9 GRAM ALTIN REKOR KIRIYOR İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan gerginlik karşılıklı çatışmaya dönüşürken güvenli liman varlıklarına da talep yükseldi. Bu gelişmeler ışığında ons altın tarihi seviyelerine yakın seyrederken gram altın haftanın ilk gününe rekor kırarak başladı. Haftanın ilk gününe 3441 dolar seviyesinden başlayan ons altın 3451 seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu sıralar 3430 dolardan işlem görüyor. Haftaya 4350 TL'den başlayan gram altın ise 4380 TL'ye çıkarak rekor kırdı. Altının gram fiyatı şu sıralar 4355 TL'den alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 7208 TL'den, tam altın ise 28703 TL'den satılıyor. 2 9 İşte 16 Haziran 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons ve külçe güncel altın fiyatları güncel 3 9 16 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.326,02 SATIŞ(TL) 4.326,61 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.328,32 -0,04 % 4 9 16 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 7.087,00 SATIŞ(TL) 7.151,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 7.045,00 1,50 % 5 9 16 HAZİRAN 2025 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 14.181,00 SATIŞ(TL) 14.309,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 14.091,00 1,55 % 6 9 16 HAZİRAN 2025 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 28.067,07 SATIŞ(TL) 28.613,52 ÖNCEKİ KAPANIŞ 28.024,00 2,10 % 7 9 16 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 28.280,00 SATIŞ(TL) 28.492,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 28.052,00 1,57 % 8 9 16 HAZİRAN 2025 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 110.100,00 SATIŞ(USD) 110.150,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 108.600,00 1,43 % 9 9 16 HAZİRAN 2025 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 3.415,43 SATIŞ(USD) 3.415,81 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.430,36 -0,42 %



