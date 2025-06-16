Altında son durum ne, iniyor mu, çıkıyor mu? İran İsrail savaşı Altın fiyatlarını nasıl etkiler? 16 Haziran 2025 güncel altın fiyatları
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İsrail'in İran'a saldırması sonucu İran'ın da füzelerle İsrail'e karşılık vermesi ile çıkan savaş sonucu piyasalar adeta sarsıldı. Bu gelişmeden en çok altın etkilenirken Cuma günü kapanış öncesi hızlı bir yükselişle kapatmıştı. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı, yükseliyor mu yoksa düşecek mi? İran İsrail savaşı altın fiyatlarını nasıl etkiler? İşte 16 Haziran 2025 güncel altın fiyatları.