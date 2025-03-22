Altında son dakika: Düşüyor mu? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 21 Mart Cuma bugün yani haftanın son iş gününe hafta başından beri devam eden yukarı yönlü seyrin ardından düşüşle başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte gözler güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamlarına çevrildi. Yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulanan verileri haberimizde derledik. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları 22 Mart alış - satış tablosu...