Altında endişeli bekleyiş devam ediyor! Altın fiyatları ne kadar? 8 Nisan güncel altın fiyatları
Altında endişeli bekleyiş devam ediyor! Altın fiyatları ne kadar? 8 Nisan güncel altın fiyatları
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ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini artırması sonrası piyasalardaki olumsuzluk altın piyasalarını da vurarak endişeli bekleyişle fiyatların ne yöne gideceği merak edilmeye devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? 8 Nisan 2025 güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons ve külçe altın fiyatları.