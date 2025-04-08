Altında endişeli bekleyiş devam ediyor! Altın fiyatları ne kadar? 8 Nisan güncel altın fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini artırması sonrası piyasalardaki olumsuzluk altın piyasalarını da vurarak endişeli bekleyişle fiyatların ne yöne gideceği merak edilmeye devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? 8 Nisan 2025 güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons ve külçe altın fiyatları.

1 7 GRAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 3.669,73 SATIŞ(TL) 3.670,10 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.641,24 0,79 % 2 7 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 6.131,00 SATIŞ(TL) 6.198,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 6.180,00 0,29 % 3 7 YARIM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 12.258,00 SATIŞ(TL) 12.371,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 12.338,00 0,27 % 4 7 TAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 24.194,30 SATIŞ(TL) 24.673,37 ÖNCEKİ KAPANIŞ 25.002,19 -1,32 % 5 7 CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 24.437,00 SATIŞ(TL) 24.643,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 24.582,00 0,25 % 6 7 ONS ALTIN KAÇ DOLAR? ALIŞ(USD) 3.004,86 SATIŞ(USD) 3.005,17 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.982,04 0,78 % 7 7 KÜLÇE ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(USD) 98.450,00 SATIŞ(USD) 98.500,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 99.700,00 -1,20 %



