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Altında endişeli bekleyiş devam ediyor! Altın fiyatları ne kadar? 8 Nisan güncel altın fiyatları

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Altında endişeli bekleyiş devam ediyor! Altın fiyatları ne kadar? 8 Nisan güncel altın fiyatları
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini artırması sonrası piyasalardaki olumsuzluk altın piyasalarını da vurarak endişeli bekleyişle fiyatların ne yöne gideceği merak edilmeye devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? 8 Nisan 2025 güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons ve külçe altın fiyatları.
Altında endişeli bekleyiş devam ediyor! Altın fiyatları ne kadar? 8 Nisan güncel altın fiyatları 1 17

GRAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.669,73

SATIŞ(TL) 3.670,10

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.641,24 0,79 %

Altında endişeli bekleyiş devam ediyor! Altın fiyatları ne kadar? 8 Nisan güncel altın fiyatları 2 27

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.131,00

SATIŞ(TL) 6.198,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 6.180,00 0,29 %

Altında endişeli bekleyiş devam ediyor! Altın fiyatları ne kadar? 8 Nisan güncel altın fiyatları 3 37

YARIM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 12.258,00

SATIŞ(TL) 12.371,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 12.338,00 0,27 %

Altında endişeli bekleyiş devam ediyor! Altın fiyatları ne kadar? 8 Nisan güncel altın fiyatları 4 47

TAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 24.194,30

SATIŞ(TL) 24.673,37

ÖNCEKİ KAPANIŞ 25.002,19 -1,32 %

Altında endişeli bekleyiş devam ediyor! Altın fiyatları ne kadar? 8 Nisan güncel altın fiyatları 5 57

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 24.437,00

SATIŞ(TL) 24.643,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 24.582,00 0,25 %

Altında endişeli bekleyiş devam ediyor! Altın fiyatları ne kadar? 8 Nisan güncel altın fiyatları 6 67

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.004,86

SATIŞ(USD) 3.005,17

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.982,04 0,78 %

Altında endişeli bekleyiş devam ediyor! Altın fiyatları ne kadar? 8 Nisan güncel altın fiyatları 7 77

KÜLÇE ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(USD) 98.450,00

SATIŞ(USD) 98.500,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 99.700,00 -1,20 %

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