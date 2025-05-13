Altında düşüş devam edecek mi? Bugün, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 13 Mayıs Salı yani haftanın ikinci iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. ABD ile Çin arasındaki tarife müzakerelerinin olumlu sonuçlanması ile dün sert düşüşler kaydedilen sarı metal bugün yeniden yükselişe geçti. Yaşanan hareketlilik sonrası günün ilk ışıklarıyla birlikte gözler güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosuna çevrildi. Özellikle de "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 13 Mayıs alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 13 Mayıs Salı yani bugün geçtiğimiz gün yaşanan sert düşüşler sonrası güne yeniden yükselişle başladı. Bu bağlamda "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı sorgulanıyor. Hemen belirtelim ki ABD ile Çin arasındaki tarife müzakerelerinin olumlu sonuçlanması ile dün sert düşen altın fiyatlarında yeni günde yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSLEİŞTEHafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilen ABD-Çin ticaret müzakereleri pazartesi günü (dün) sonuçlandı. Altının ons fiyatı ise iki ülkenin karşılıklı tarife indirimi kararı açıklamasıyla piyasanın korkularını hafifletmesi ve yatırımcıların güvenli liman varlıklarından daha riskli yatırımlara yönelmesine neden olmasıyla sert düştü. Kararın ardından ons altın dün 3207 dolar seviyesine kadar indi.
ABD 90 gün süreyle Çin'e uygulanan gümrük tarifelerini 90 gün süreyle yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin de ABD'ye uygulanan tarifeleri 90 gün süreyle yüzde 125'ten yüzde 10'a indirdi.
Ancak başarısız olunması durumunda tarifelerin tekrar artırılabileceği belirtilmesi ile temkinli duruşla yaşanan bu düşüşün ardından hafif bir tepki alımı gözlemleniyor.
ONS ALTIN FİYATLARIBugün ise toparlanan altının ons fiyatı 3247 dolar seviyesine kadar çıktı.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?Dün 4 bin TL'nin altını gören gram altın ise bugün 4051 TL seviyesini gördü.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 6738 TL'den, tam altın 26285 TL'den, cumhuriyet altını ise 26568 TL'den satılıyor.
BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?13.851,0013.973,00
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?26.632,0327.158,10
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?26.841,0027.089,00
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?20.568,4720.817,95
ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?50.072,9350.866,80