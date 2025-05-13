Altında düşüş devam edecek mi? Bugün, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları 13 Mayıs Salı yani haftanın ikinci iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. ABD ile Çin arasındaki tarife müzakerelerinin olumlu sonuçlanması ile dün sert düşüşler kaydedilen sarı metal bugün yeniden yükselişe geçti. Yaşanan hareketlilik sonrası günün ilk ışıklarıyla birlikte gözler güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosuna çevrildi. Özellikle de "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 13 Mayıs alış - satış tablosu...