Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları...

Küresel piyasalarda altın yatırımcıları belirsizliklerin artması nedeniyle volatilitenin düşüşünü izliyor.
ABD Merkez Bankası'nın tarifeler nedeniyle enflasyon endişelerinin olmasına rağmen iki faiz indirimi beklendiğine yönelik öngörüler altını desteklemiş ons bazında yeni rekorlar getirmişti.
Uzun zamandır Fed için oluşan faiz indirimi beklentileri çok sonra gerçekleşmiş ve anlatılanla yaşananlar arasında farklılıklar oluşmuştu.
Bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump'ın jeopolitik söylemleri, ticaret savaşlarını derinleştirmesi gibi birçok adımı da belirsizlik oluşturduğundan altını desteklemişti.