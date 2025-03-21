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Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları...

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Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları...
Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Mart Cuma güncel altın fiyatları...
Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları... 1 112

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Mart Cuma güncel altın fiyatları...

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları... 2 212

Altın fiyatları 21 Mart Cuma bugün yani haftanın son iş gününe hafta başından beri devam eden yukarı yönlü seyrin ardından düşüşle başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte gözler güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamlarına çevrildi. Yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulanan verileri haberimizde derledik. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları 21 Mart alış - satış tablosu...

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları... 3 312

Altın fiyatları 21 Mart Cuma günü, üst üste kırılan rekor yükselişlerin ardından güne aşağı yönlü seyirle geliyor. Hemen belirtelim ki gram altın 3 bin 705 lira ve çeyrek altın ise 6 bin 96 lira seviyesinde seyrediyor. ONS altın ise 3 bin 28 dolar üzerinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları... 4 412

Küresel piyasalarda altın yatırımcıları belirsizliklerin artması nedeniyle volatilitenin düşüşünü izliyor.

ABD Merkez Bankası'nın tarifeler nedeniyle enflasyon endişelerinin olmasına rağmen iki faiz indirimi beklendiğine yönelik öngörüler altını desteklemiş ons bazında yeni rekorlar getirmişti.

Uzun zamandır Fed için oluşan faiz indirimi beklentileri çok sonra gerçekleşmiş ve anlatılanla yaşananlar arasında farklılıklar oluşmuştu.

Bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump'ın jeopolitik söylemleri, ticaret savaşlarını derinleştirmesi gibi birçok adımı da belirsizlik oluşturduğundan altını desteklemişti.

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları... 5 512

ONS ALTIN
Ons altın güne 3044 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3029 dolar, en yüksek de 3047 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3033 dolardan işlem görüyor.

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları... 6 612

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 3701 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3699 lira, en yüksek de 3722 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 3706 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 3687 liradan alınırken 3742 liradan satılıyor.

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları... 7 712

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
6.015,00
6.096,00

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları... 8 812

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
11.991,00
12.193,00

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları... 9 912

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
23.638,16
24.221,55

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları... 10 1012

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
23.915,00
24.292,00

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları... 11 1112

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
20.568,47
20.817,95

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları... 12 1212

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
50.072,93
50.866,80

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